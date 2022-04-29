Бывший боец «Айдара» рассказал об убийствах националистами сослуживцев

Бойцы украинского радикального националистического формирования «Айдар» могли в ссоре убить сослуживца и остаться безнаказанными, расследование дел заминалось. Об этом 29 апреля рассказал осужденный в России за продажу наркотиков бывший боец группировки Денис Сероус.

«Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — «Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит», — привел он примеры расправ националистов над своими в беседе с «РИА Новости».

По его словам, когда военнослужащие пришли на место происшествия, то там действительно лежало тело убитого. Наказания для убившего не последовало, тот продолжил службу.

В 2015 году произошел схожий инцидент. Тогда боевик с позывным «Авиатор» должен был выступить в Киеве на суде против боевика по фамилии Радченко с позывным Рубеж. Фигуранта обвиняли в незаконном хранении оружия.

«Мы приехали тогда с Золотого-5. Ну уж не на боевых, могли расслабиться, пятое-десятое. Ну а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов и боекомплекта к нему», — рассказал заключенный.

Как он продолжил, бойцы начали ссориться, кто-то кинул гранату.

«Ну меня связали сначала, руки скотчем, посадили, потом отпустили, как говорится: ну, иди посмотри, мертвый. Я поднялся, Рубеж мне говорит: иди, иди, смотри, вон он лежит», — отметил он.

На место убийства приезжали полицейские, но расследования не было, гибель военного признали суицидом.

В начале апреля попавший в плен националист, ранее служивший в «Айдаре», рассказал как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов. По его словам, наступление на Донбасс Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали на 8 марта.

2 апреля младший сержант «Айдара» Денис Нурыга, который перешел на сторону России, рассказал об использовании ВСУ автомобилей скорой помощи. Военные маскируются под медиков, а внутрь машин устанавливают минометы. Кроме того, ВСУ маскируются под мирных жителей и перемещаются на инкассаторских автомобилях с надписями «Дети».

29 марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию, за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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