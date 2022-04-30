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Пленные ВСУ рассказали, что командование отправило их «на мясо»

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Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих подчиненных «на мясо» и «кидает» их. Об этом «Известиям» 30 апреля рассказали украинские пленные.

Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет.

«Все понимали в окружении, что никакой помощи не будет... Также, когда нас на позицию отправили, мы понимали, что нас отправили вообще «на мясо», можно сказать», — поделился воспоминаниями Эльдар.

Тем не менее сдаваться в плен они боялись, потому что ждали расстрела со стороны российских военнослужащих.

«Внушили, что малыми группами в плен не берут, когда захват идет. Это если большая, 20 человек, в плен возьмут, а если маленькая группа, на месте положат и всё. Зачем «тягаться», куда-то тащить, кормить», — рассказал Шамситдинов.

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Сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал, что находился в подчинении старшего группы — члена националистической группировки «Азов».

Шамситдинов — уроженец города Геническ Херсонской области, служил в Мариуполе. По его словам, во время боев за Мариуполь вначале находился на территории завода Ильича, затем был переведен на «Азовсталь», где пробыл неделю. После этого воевал на позиции в мариупольских недостройках, «на скелетах», где находился 15 дней, пока позицию не уничтожила российская армия. После этого, по его словам, несколько дней ночевал в яме.

Другой сдавшийся в плен украинский военный Владимир Судалин заявил, что командование его бросило.

«Мы отступали. Наступают ваши войска. Нас кинули. Вышли на ваши войска», — рассказал он.

По словам Судалина, в плену с ним обращаются уважительно.

«Кормят, поят, курить дают. Что могу сказать?» — добавил мужчина.

Ранее в этот день бывший военнослужащий ВСУ Александр Новоцерковский, который решил сдаться в плен Вооруженным силам России, рассказал «Известиям» о своей службе. По его словам, командиры относятся к своим подчиненным «по-скотски».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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