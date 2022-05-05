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Финляндия одобрила четвертый пакет военной помощи Украине

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Фото: ТАСС/Zuma
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Финский президент Саули Ниинистё по предложению правительства страны принял решение о том, что Финляндия направит Украине больше военной техники. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в минобороны Финляндии.

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«Президент республики по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит на Украину больше военной техники», — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства подчеркнули, что никакой дополнительной информации о содержании, доставке или сроках помощи предоставляться не будет.

«Мы увеличим количество отправляемой оборонной техники», — говорит министр обороны Антти Кайкконен.

О первой поставке оружия для Киева от Хельсинки сообщалось 28 февраля, о второй — 24 марта, о третьей —19 апреля.

23 апреля сообщалось, что США и союзники поставили на Украину оружие на сумму свыше $4 млрд.

29 апреля военнослужащие Росгвардии изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Росгвардейцы обнаружили там два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия и два пакета. В Росгвардии добавили, что оружие хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании детского лагеря. Позже 30 апреля на складе теробороны в Херсоне обнаружили западные гранатометы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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