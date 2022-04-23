США и союзники поставили на Украину оружие на сумму свыше $4 млрд

США и их союзники поставляют Украине реактивные системы залпового огня. Страны НАТО снабжают Киев запчастями для военных самолетов, передает телеканал «Известия». Пентагон отправляет на Украину оружие по запросу киевских властей. В общей сложности США предоставили Украине вооружения более чем на $4 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.