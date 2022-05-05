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Военный эксперт оценил просьбы боевиков с «Азовстали» обменять мирных жителей на еду

Военный эксперт Литовкин: боевикам с «Азовстали» верить нельзя
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Военный эксперт Виктор Литовкин в четверг, 5 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал просьбы украинских боевиков, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

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«Я считаю, что верить им нельзя — им волей-неволей придется самим выйти. Им можно покинуть территорию «Азовстали», сдаться в плен, а в плену к ним будет соответствующее обращение согласно Женевской конвенции», — подчеркнул Литовкин.

По словам специалиста, прикрываться мирными жителями в подобной ситуации — подло, однако поскольку боевики являются террористами, то их принципы действия «остаются неизменными».

Ранее в этот день представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» сообщил, что украинские боевики, находящиеся на предприятии, предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

По его словам, «азовцы» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе за два дня, 30 апреля и 1 мая, вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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