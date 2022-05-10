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Минобороны России сообщило о потерях киевского режима в районе острова Змеиный

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 только военных беспилотников, более 50 украинских боевиков. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник, 10 мая.

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Также Конашенков заявил, что при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла четыре боевых самолета, 10 вертолетов, три катера,.

Кроме того, в ведомстве уточнили, в попытке захвата Змеиного были задействованы еще 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24. Они были уничтожены на земле в районе Арциза Одесской области.

В Минобороны России считают, что попытка Украины захватить остров была бессмысленной с военной точки зрения. Отмечается, на острове остаются тела 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов.

Ранее в этот день Конашенков заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный южнее Одессы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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