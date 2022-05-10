Минобороны России сообщило о потерях киевского режима в районе острова Змеиный

Киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 только военных беспилотников, более 50 украинских боевиков. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник, 10 мая.

Также Конашенков заявил, что при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла четыре боевых самолета, 10 вертолетов, три катера,.

Кроме того, в ведомстве уточнили, в попытке захвата Змеиного были задействованы еще 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24. Они были уничтожены на земле в районе Арциза Одесской области.

В Минобороны России считают, что попытка Украины захватить остров была бессмысленной с военной точки зрения. Отмечается, на острове остаются тела 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов.

Ранее в этот день Конашенков заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный южнее Одессы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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