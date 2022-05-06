Российская ПВО сбила за сутки 2 украинских самолета и 13 беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29 — и 13 беспилотников. Кроме того, были уничтожены четыре ракеты «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 6 мая.

«Российскими ПВО в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», — сказал Конашенков на брифинге.

Средства БПЛА были сбиты в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

Кроме того в Минобороны сообщили, что ракетные войска в районе Никифоровки в ДНР уничтожили установку украинского комплекса С-300 и поразили пять районов сосредоточения силы и техники. Всего за прошедшую ночь авиация России поразила 24 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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