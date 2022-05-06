Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция

Вторая фаза специальной военной операции по защите населения Донбасса продолжается. Заблокированные на «Азовстали» в Мариуполе украинские боевики предложили обменять мирных жителей на продовольствие — это похоже на поведение на террористов в Сирии, заявили в Кремле. Тем временем в словах президента Польши, на которую пришелся самый большой поток беженцев, усмотрели намек на претензии на украинские территории. Пока Вашингтон накачивает Киев оружием, Москва напомнила ему о необходимости уничтожить химическое оружие. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также обо всем, что происходит в мире на фоне украинских событий — в текстовой трансляции «Известий».