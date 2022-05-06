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Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Вторая фаза специальной военной операции по защите населения Донбасса продолжается. Заблокированные на «Азовстали» в Мариуполе украинские боевики предложили обменять мирных жителей на продовольствие — это похоже на поведение на террористов в Сирии, заявили в Кремле. Тем временем в словах президента Польши, на которую пришелся самый большой поток беженцев, усмотрели намек на претензии на украинские территории. Пока Вашингтон накачивает Киев оружием, Москва напомнила ему о необходимости уничтожить химическое оружие. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также обо всем, что происходит в мире на фоне украинских событий — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:19
Российские военные обнаружили в жилой квартире Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Задержанный на допросе сказал, что стал жертвой украинской пропаганды. Подробнее — в видео.
Сегодня, 09:11
Россия выплатила пенсионерам и бюджетникам на Украине свыше 81 млн рублей в качестве пособий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сегодня, 09:08
Четыре мирных жителя ДНР погибли при обстрелах с украинской стороны за сутки, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2009 года рождения. Обстрелы велись по девяти населенным пунктам, в том числе с применением реактивной системы залпового огня «Град».
Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:03
Санкции ЕС против энергетического сектора России — красная линия для Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Сегодня, 08:52
Более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по региону.
Сегодня, 08:35
Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов», выпустив 10 ракет, следует из данных представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Всего с начала дня зафиксировано четыре обстреляла по территории ДНР, все — по Ясиноватой.
Сегодня, 08:23
Небольшой городок Николаевской области Снигиревка больше месяца под контролем России. Украинская сторона продолжает ежедневно бомбить его снарядами. Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, как люди живут в таких условиях.
Сегодня, 08:13
Польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава посылает наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях на Украине. «Участие иностранцев в конфликте будет расти — ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», — сказал он.
Сегодня, 08:08
Сегодня, 07:58
Украинские боевики не рассказывали о гуманитарных коридорах мирным людям, признают выбравшие с территории «Азовстали» в Мариуполе гражданские. Попытки националистов вести торг и обменивать жителей на продовольствие «лишь подтвердили, что для них мирных люди просто заложники», отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на „Азовстали“».
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