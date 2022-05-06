Дипломаты РФ рекомендовали Вашингтону уничтожить свое химическое оружие

Соединенным Штатам Америки следует уничтожить свое химическое оружие. Такую рекомендацию в четверг, 5 мая, дали российские послы в Вашингтоне.

«Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине», — говорится в тексте опубликованного в Telegram-канале диппредставительства сообщения.

Российские послы напомнили, что Россия уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено со стороны Организации по запрещению химического оружия.

В посольстве напомнили, что США сейчас — единственная страна-участница Конвенции о запрещении химоружия, которая не избавилась от запасов боевых отравляющих веществ. Дипломаты также призвали американскую общественность задуматься, зачем Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия.

30 апреля российские дипломаты призвали США одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Так в представительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

13 марта дипломаты назвали провокационными и бездоказательными очередное заявление Госдепа США о возможности применения Россией химического оружия. В посольстве отметили, что в распоряжении РФ не может быть боевых отравляющих веществ, так как Россия уничтожила все их запасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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