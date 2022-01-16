Химическое окружие: в чем опасность американских биолабораторий в СНГ

Во время беспорядков в Казахстане под атакой оказались и секретные биологические лаборатории, созданные с участием американских военных. Подтверждения, что в этот раз оттуда что-то пропало, нет, а городские власти заверяют, что лаборатория без охраны не оставалась. Построение обширной сети таких объектов на территории СНГ вызывает резкую критику со стороны России. Эксперты поясняют, что там занимаются исследованиями, которые из-за законодательных ограничений невозможны на территории самих Соединенных Штатов. При этом деятельность подобных учреждений у границ России полностью непрозрачна, что создает серьезную угрозу. Похищенные оттуда опасные вирусы и бактерии могут оказаться в руках террористических группировок, предупреждают политологи.

Болезненный вопрос

В середине января в соцсетях появилась информация, что в разгар погромов террористы захватили и разграбили в Алма-Ате оставшиеся без охраны секретные биолаборатории США, в которых шли исследования смертельно опасных вирусов и их штаммов. Источники «Известий», знакомые с ситуацией, подтвердили, что во время беспорядков в Алма-Ате 5–6 января нападению подвергся один из трех американских объектов в Национальном научном центре особо опасных инфекций. В нем были разбиты окна и двери. И хотя проникнуть туда боевики не смогли, подтвердить, что оттуда ничего не пропало, не удалось.

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил «Известиям», что Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева находится под постоянной охраной, и новости, что лабораторию бросили без защиты, не соответствуют действительности.

— Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться, — подчеркнул политик.

Химическое оружие_1 Фото: Global Look Press/Josef Vostarek

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что в 2016 году при Национальном центре им. Масгута Айкимбаева открылась Центральная референс-лаборатория, в которую Агентство по сокращению угроз Пентагона (DTRA) вложило около $160 млн. На американские деньги учреждение оснастили самым современным оборудованием. Оно сертифицировано по второму и третьему уровню биобезопасности. Это позволило исследовать особо опасные для человека болезни и способы их распространения местной фауной — конго-крымскую лихорадку, сибирскую язву, бруцеллез. В 2017 году там проводили исследования коронавирусов у летучих мышей.

На официальном сайте центра указано, что он активно вовлечен в программы международного сотрудничества с Агентством по сокращению угроз министерства обороны США, американским Центром контроля и предупреждения инфекционных болезней, французским Институтом Пастера и другими известными противоэпидемическими учреждениями.

«Известия» направили запрос в пресс-службу министерства обороны США о том, действительно ли лаборатории в Казахстане — американские военные объекты и присутствовал ли на них персонал Пентагона во время беспорядков. Официальный представитель ведомства заявил, что ничего не может прокомментировать на эту тему.

Химическое оружие_2 Фото: Global Look Press/Jens Büttner

В США существуют жесткие законодательные ограничения на определенные виды биологических исследований и испытаний препаратов. В странах СНГ и ряде других государств законы в этой области мягче , что и становится причиной появления таких объектов за пределами США, рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Подобные лаборатории бросать и оставлять без охраны нельзя, они требуют особого контроля, — отметил он. — Это опасно. Особенно если там идут работы со штаммами оспы или чумы. После произошедшего лучше всего провести объективную инвентаризацию материалов. Из Казахстана потерянные материалы, если они есть, могут без особых проблем попасть в Афганистан, а своя биологическая или химическая программа, доступная террористам, никому не нужна. Было бы правильно периодически проводить ревизию таких объектов и принять резолюцию ООН, которая бы регулировала безопасность таких объектов.

Американская семерка

Ранее в СМИ сообщалось, что за последние восемь лет в Казахстане реализовано не менее 28 проектов по заказу армии США. В них были задействованы не только местные специалисты, но и военнослужащие из Медицинского центра ВМФ США (Мэриленд), сотрудники Института микробиологии бундесвера (Мюнхен) и военных лабораторий в Портон-Дауне (Великобритания).

Помимо пострадавшего в южной столице объекта американское военное Агентство по сокращению угроз (DTRA) профинансировало строительство еще пяти биолабораторий в республике , в том числе при Центре особо опасных инфекций в Алма-Ате (ЦООИ) и НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский (НИИ ПББ).

Химическое оружие_3 Палочки бубонной чумы под микроскопом Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года на сайте правительства Казахстана появилась информация, что к концу 2025 года на юге республики в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области построят еще одну биолабораторию с наивысшим, четвертым уровнем биобезопасности BSL-4, который позволяет работать с самыми опасными и заразными вирусами и бактериями, против которых не существует лечения. В составе объекта предусмотрено подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов.

Местные жители, известные общественные и политические деятели, опасаясь утечки смертельных вирусов, выступали против строительства лаборатории, организовали мирные пикеты. Но, несмотря на протесты простых граждан, строительство лаборатории отложено не было.

«Санитарный кордон»

За последнее десятилетие при финансовой и организационной поддержке минобороны США в постсоветских республиках развернули не менее двух десятков биологических лабораторий. Некоторые из них укомплектованы американским персоналом с дипломатическими паспортами. Из-за недостаточной прозрачности деятельности учреждения неоднократно становились источниками слухов о проведении в них опасных биологических экспериментов. Соединенные Штаты никогда не комментировали деятельность этих лабораторий в контексте возможной связи со вспышками эпидемий.

— Сами американцы объясняют, что такие лаборатории в странах СНГ строить дешевле, чем в США, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В Америке к системе защиты этих объектов предъявлены такие высокие требования, что она съедает просто огромные деньги, составляющие основную часть бюджета. Кроме того, США строили такие объекты в СНГ и потому, что тут до последнего времени, кроме Украины, было спокойно. Мы не знаем, что происходит на таких объектах, и можем предполагать, что их удаленность от Америки — это дополнительная гарантия того, что их страна не пострадает в случае аварии. В таких условиях легко психологически проводить эксперименты любой степени опасности. Есть еще один нюанс. Современное биологическое оружие должно поражать определенные геномы, а значит, людей определенной национальности. В этом расположение у наших границ дает еще один плюс — близость исследуемого «материала».

Химическое оружие_4 Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

На территории Узбекистана находится сеть лабораторий, первая из которых появилась в Ташкенте в 2007-м. Строительство полностью оплатило агентство DTRA Пентагона. В 2013 году появились еще две второго класса безопасности в Андижане и Фергане, а в 2016-м введена в строй Хорезмская региональная диагностическая лаборатория в Ургенче.

В 2010 году на Украине США открыли сеть из 13 подобных лабораторий , в том числе в Украинском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, в котором исследуют оспу, ботулизм и сибирскую язву.

В 2012-м США в рамках программы совместного биологического участия профинансировали открытие лаборатории минобороны Азербайджана по мониторингу инфекционных заболеваний. Через год завершилось строительство объекта третьего уровня биологической безопасности в Баку. Он специализируется на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения.

В Грузии в 17 км от авиабазы Вазиани под Тбилиси создан Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. В 2018 году бывший министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе утверждал, что в этом центре могли проводиться секретные эксперименты над людьми.

Такие лаборатории появляются в рамках военного освоения США постсоветских территорий, пояснил «Известиям» специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

Химическое оружие_5 Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

— Они официально содержатся за счет грантов США, — рассказал специалист. — Программа их исследований тоже формируется американцами. В свое время Игорь Георгадзе (бывший сотрудник КГБ Грузинской ССР и министр госбезопасности Грузии. — «Известия») предъявил целую кипу документов о том, какие разработки ведутся на одном из американских объектов на территории Грузии. Речь шла о неких лекарствах, но по факту исследовались американские средства воздействия на организм с учетом биологических особенностей местных жителей, американцев, кавказцев и европейцев. Можно предположить, что идут разработки неких средств, позволяющих целенаправленно воздействовать на местное население. Но можно ли их назвать биологическим оружием? Этот термин сейчас размыт, понять, что в итоге может появиться, пока трудно. Поймать за руку еще труднее. Например, были подозрения, что с территории Грузии на Северный Кавказ попала африканская чума свиней, геморрагические лихорадки, которые распространялись среди животных. Но локализовать источник появления инфекций не удалось.