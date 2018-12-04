Домашний очаг: Минобороны установит причины аномальных эпидемий

Возможные случаи применения биологического оружия будет расследовать Минобороны совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ). В сферу повышенного внимания попадут все ЧП, связанные со вспышками инфекционных заболеваний людей, животных и сельхозрастений на территории страны. В составе Вооруженных сил сформируют специальные образовательные центры, где будут обучать военных биологов. Сегодня Минобороны уже занимается подавлением очагов заболеваний, в том числе сибирской язвы, африканской чумы свиней, птичьего гриппа. В век гибридных войн необходимо вовремя распознавать и предотвращать угрозы преднамеренного распространения инфекций.

Разработан проект указа президента, расширяющий полномочия Минобороны, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Планируется, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил будут заниматься выявлением причин вспышек инфекций на территории России. Речь идет о заболеваниях как людей, так и животных, а также сельскохозяйственных растений.

Проект указа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Оружие гибридной войны

В документе, с которым ознакомились «Известиям», сказано, что в очагах биологического заражения Минобороны будет совместно с ФСБ координировать действия различных органов власти. Военным биологам и спецслужбам нужно будет выяснить причины вспышки инфекционных заболеваний и разобраться, носит ли она преднамеренный характер. От этого будет зависеть тактика борьбы с ними.

biohazard1 Военнослужащий бригады радиационной, химической и биологической защиты во время ежегодных учений Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Подготовкой кадров займутся военные учебные заведения, в частности Академия радиационной, химической и биологической защиты. Часть работ будет вестись в Центральном научно-исследовательском и испытательном институте химических войск Министерства обороны (33 ЦНИИИ МО) Шиханы-2.

Бактериологическое и биологическое направления деятельности войск РХБЗ сейчас особенно актуальны, считает военный эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— В век гибридных войн роль такого оружия сильно возрастает, — рассказал он «Известиям». — Доказать его применение как акт агрессии очень сложно, поэтому такие угрозы надо вовремя распознавать. Не секрет, что в соседних с нами государствах США разворачивает биохимические и биологические лаборатории, назначение которых декларируется с заведомым искажением.

Кроме того, в последние годы всё чаще фиксируются случаи появления инфекционных заболеваний, которых у нас раньше не было. К ним можно отнести африканскую чуму свиней, которая впервые была зарегистрирована в России в 2008 году. У войск РХБЗ есть специальные методики, позволяющие определить происхождение и пути проникновение инфекций, отметил эксперт.

biohazard2 Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии Фото: РИА Новости/Денис Асланов

В этом году Минобороны РФ официально заявляло, что в регионе дислокации бактериологического Центра Лугара под Тбилиси, который финансируется США, ухудшается ситуация по заболеваниям, распространяемыми насекомыми-переносчиками. В частности, аномальное распространение клещей уже было причиной вспышек не типичной для наших широт Геморрагической лихорадки Крым-Конго в Ставропольском крае и Ростовской области.

От радиации до сибирской язвы

Войска РХБЗ не раз доказывали свою эффективность — и в СССР, и в современной России. Во время Чернобыльской катастрофы солдаты и офицеры РХБЗ-подразделений первыми выехали в район аварийного энергоблока. За ними был закреплен широкий фронт работ — от дезактивации местности и зданий до захоронения радиоактивных отходов и материалов. В дальнейшем военнослужащие проводили многие важные научные работы, которые легли в основу развития новых направлений радиационной безопасности.

За последние два года подразделения войск РХБЗ принимали участие в ликвидации вспышек особо опасных инфекционных заболеваний — африканской чумы свиней, ящура, птичьего гриппа, бруцеллеза и других — в различных регионах России. Летом 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе был введен карантин из-за сибирской язвы. Специалисты войск РХБЗ обнаружили и уничтожили останки более 2,5 тыс. животных, погибших от опасной инфекции, и провели дезинфекцию зараженных участков на площади более 225 кв. км. Тогда сообщалось, что болезнь распространилась из «старых» почвенных очагов, растаявших из-за аномально высокой температуры. Предыдущая вспышка сибирской язвы на Ямале была в 1941 году.

biohazard3 Тактико-специальные учения по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сейчас военнослужащие войск РХБЗ выполняют задачи на территории Сирии. Недавно они подтвердили факт заражения местности в сирийском Алеппо химическими веществами. Террористы выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра.

Как писали «Известия», войска РХБ защиты регулярно получают новейшую аппаратуру и технику. К 2020 году ее доля должна составить 70%. В соединения и части поступают новые дымовые машины ТДА-3, защищающие аэрозольными завесами объекты от высокоточного оружия. В ближайший год ожидается поступление разведывательных машин нового поколения РХМ-8, способных автоматически забирать пробы. Аппаратура этих машин не просто даст сигнал о наличии заражения, но в зашифрованном виде отправит все параметры на пункт управления. В итоге общевойсковой командир увидит на мониторе всю обстановку. Карта будет обновляться в режиме реального времени на основе данных, поступающих от машин химической разведки. В ближайшие годы эта система заменит перспективный многофункциональный робототехнический комплекс.