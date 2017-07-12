В апреле 1915 года французские войска, расположившиеся неподалеку от Ипра, увидели облака желтовато-зеленого цвета, которые приближались к их позициям. В тот момент мало кто догадывался, насколько смертоносным окажется надвигающийся туман.

Немцы распылили под бельгийским городом 168 т хлора. В результате атаки погибло около тысячи солдат противника. Чуть больше повезло тем, кто находился на возвышении: хлор тяжелее воздуха, поэтому у земли его концентрация была выше. В Гааге осудили действия немцев, но это не помешало им повторить такого рода атаку 12 июля 1917 года. Причем атакован вновь был Ипр.

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Иприт

На сей раз немцы ударили по позициям англо-французских войск другим химическим оружием. Это были мины с горчичным газом, который впоследствии получил название иприт — в честь города, под которым он был использован. Эффективной защиты от данного вида отравляющего вещества в те годы не было, поэтому его применяли вплоть до окончания войны. Жертвами первого применения иприта стали почти 2,5 тыс. человек, 87 из них скончались на месте. Наиболее чувствительны к этому веществу глаза и легкие: многие слепли либо заболевали тяжелой пневмонией. К тому же спустя несколько часов после распыления иприта на коже и слизистой солдат возникали химические ожоги, пузыри, а иногда и язвы, через которые происходило вторичное заражение.

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«Мистический мор»

Не менее активно иприт применялся итальянцами в войне с Эфиопией в 1935–1936 годах. Атаки на мирное население производились по приказу Муссолини. Происходило это в обход Женевской конвенции, запрещающей использование химического, биологического и токсичного оружия. Поначалу бочки с отравляющим веществом поражали небольшое количество людей. Однако с каждым последующим шагом действия итальянской армии становились всё смелее, а использование химоружия — интенсивнее. Только за 16 и 17 февраля 1936 года итальянская авиация сбросила на эфиопов 120 т бомб: 18 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести, 6 тыс. были убиты. При этом применение отравляющих веществ не только сильно сократило численность войск противника, но и ударило по моральному духу солдат и гражданских. Болезни, вызванные химоружием, пугали эфиопов: они считали их «мистическим мором», или наказанием свыше.

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Японские эксперименты

В рядах японской армии существовали специальные химподразделения, которые проводили эксперименты с новым видом оружия. Тестирование проходило на оккупированной части Китая: на военнопленных пробовали слезоточивый, рвотный, удушающий, кожно-нарывной и другие виды отравляющего газа. При этом японцы не только не скрывали своих намерений по использованию химоружия, но порой заранее предупреждали о готовящейся атаке. За время войны под ударом оказались по крайней мере 18 провинций Китая. По некоторым данным, японцы применяли ядовитые газы до 2 тыс. раз, что привело к гибели более 60 тыс. человек. Одна из самых массированных атак произошла в октябре 1941 года, когда 60 японских самолетов сбросили на район Ухань снаряды с ядовитым газом. Китайцы, не имевшие средств химзащиты, понесли громадные потери: от отравления погибли свыше десятка тысяч военных.

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Лагеря смерти

В ходе Второй мировой гитлеровская Германия применяла химоружие в концентрационных лагерях. Массовые уничтожения людей осуществлялись с помощью газа «Циклон Б», изобретенного в 1922 году под руководством немца еврейского происхождения Фрица Габера. После прихода к власти Гитлера нобелевский лауреат бежал из страны. Спустя годы некоторые его родственники погибли в лагерях смерти.

Впервые смертоносный газ немцы испытали на советских военнопленных. В сентябре 1941 года они загнали в подвал 600 солдат и 250 раненых поляков, переведенных туда из лазарета. В том же помещении немцы разместили пропитанные синильной кислотой гранулы, которые выделяли ядовитый газ. Двери подвала они открыли только на следующий день. Увидев, что некоторые узники остались в живых, они повторили эксперимент.

По некоторым подсчетам, 4 кг «Циклона Б» хватало для убийства 1 тыс. человек. Убедившись в эффективности средства, немцы продолжили применять ядовитый газ и активно использовали его в Освенциме до января 1945 года, пока советские войска не освободили лагерь смерти. По разным оценкам, в газовых камерах и крематориях погибли в общей сложности от 1,4 млн до 4 млн человек.

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«Попай»

Войну во Вьетнаме, длившуюся порядка 20 лет, называют адской дискотекой в джунглях. Американцы использовали разные средства борьбы с врагом: помимо напалма, сжегшего целые деревни, в ход шло как химическое, так и биологическое оружие. В августе 1961 года власти США приняли решение об использовании дефолианта Agent Orange для уничтожения вьетнамских лесов, рассчитывая обнаружить прячущихся в джунглях солдат и партизан. Однако последствия оказались куда более разрушительными: вещество, попадая в организм, вызывало смертельные болезни у мирных жителей и врожденные мутации у их детей. По некоторым данным, от химатак пострадали 3 млн вьетнамцев.

Из-за химоружия во Вьетнаме, помимо прочего, случилась крупная экологическая катастрофа. В марте 1967 года началась операция «Попай», названная в честь знаменитого мультипликационного персонажа. Транспортные самолеты рассеяли в облаках иодид серебра, что увеличило количество осадков в три раза. Поля с посевами были затоплены, размыло дороги, деревни и тропы, по которым вьетнамские партизаны перевозили оружие и провиант. Использование химикатов привело к почти полному уничтожению мангровых лесов, снизило урожайность полей и ударило по популяции животных: из 150 видов птиц осталось лишь 18.

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Первая война в Персидском заливе

Восьмилетняя ирано-иракская война считается одним из крупнейших вооруженных конфликтов после Второй мировой: 900 тыс. погибших, экономический ущерб в $350 млрд с обеих сторон, разрушенная инфраструктура и многомиллиардные долги зарубежным странам. Применение химического оружия привело к многочисленным жертвам. Использовались иприт, табун, зарин и другие отравляющие вещества. Ужасным примером использования химоружия является газовая атака в городе Халабджа. Иракская авиация ударила по мирному населению на территории, оккупированной иранскими войсками. Согласно наиболее распространенной версии, так Саддам Хусейн наказывал курдов, которые отказывались воевать с иранцами. Из-за бомб с отравляющими веществами пострадали свыше 20 тыс. человек, 5 тыс. были убиты.