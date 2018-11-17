Формула защиты: как в России готовят специалистов войск РХБЗ

На минувшей неделе столетний юбилей отметили войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В мирное время их задача — ликвидация последствий техногенных аварий, а в военное — защита от воздействия оружия массового поражения. Сейчас химики-разведчики работают на территории Сирии, в том числе в Идлибе, который находится под угрозой провокаций с применением химоружия. О том, как развивались войска РХБЗ и как для них готовят специалистов, читайте в материале «Известий».

Воины-химики

В России химические подразделения появились еще в годы Первой мировой войны в составе Русской императорской армии, хотя в отдельный род войск они тогда выделены не были. Кстати, именно в нашей стране был создан первый угольный противогаз — этот метод очистки воздуха разработал в 1915 году русский ученый-химик Николай Зелинский.

противогаз Солдаты чешского легиона русской армии в противогазах Зелинского — Кумманта Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Современные войска РХБЗ ведут свою историю с 13 ноября 1918 года. Именно тогда в Красной армии была создана химическая служба. Через несколько лет химподразделения появились во всех красноармейских частях.

В годы Великой Отечественной войны химвойскам не пришлось выполнять задачи непосредственно по своей специальности, но они постоянно находились в готовности отразить газовую атаку. В стрелковых частях химики воевали как обычные бойцы. Крупные подразделения выполняли задачи с применением огнеметов. 28 воинов-химиков получили звание Героя Советского Союза.

В годы холодной войны спектр задач, стоящих перед химическими войсками, существенно расширился. Они начали готовиться к защите населения также от радиационной и биологической угрозы.

В этот период самым серьезным испытанием для химвойск стала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В первые дни в район катастрофы отправилось более 10 тыс. военнослужащих — две бригады химзащиты, семь полков и два отдельных батальона. Они проводили дезактивацию техники и средств защиты, занимались сбором и захоронением радиоактивных отходов, непрерывно вели радиационную разведку. В последующие месяцы через Чернобыль прошли практически все военнослужащие химических войск.

химзащита Бригада химзащиты обрабатывает территорию Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С 1992 года они именуются войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соединения РХБЗ есть в каждом военном округе, находятся в постоянной боевой готовности.

Сейчас военнослужащие войск РХБЗ выполняют задачи на территории Сирии. Недавно на границу демилитаризованной зоны в провинции Идлиб были переброшены разведывательные химические подразделения. Ранее Минобороны не раз заявляло, что высока вероятность провокации зарубежных спецслужб с применением отравляющих газов. Воины-химики ведут постоянный мониторинг РХБ обстановки на новейших разведывательных химических машинах РХМ-6, способных обнаруживать в воздухе 26 видов токсичных веществ и даже определять источник их распространения.

Войска РХБЗ — это специальные соединения, в которых как офицеры, так и солдаты должны иметь серьезную подготовку. Они обязаны не только хорошо знать химию, биологию, метеорологию и другие дисциплины, но и быть готовыми к выполнению задач в тяжелых и опасных условиях.

В учебном центре, где готовят таких людей для войск РХБ защиты, побывали «Известия».

Проверка на выносливость

Учебный центр, которым руководит полковник Владислав Тишин, — единственный в стране. Подразделения РХБЗ есть практически во всех полках, бригадах и дивизиях. Специалистов для этих подразделений готовят только здесь, в Московской области. Военнослужащие по призыву и по контракту — солдаты и сержанты — в течение трех месяцев проходят обучение по одной из 14 «химических» специальностей, после чего разъезжаются по всей стране.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Выпускные экзамены этой осенью сдают более 570 человек. Примерно такое число специалистов центр готовит для войск каждые полгода.

Курсанты уже сдали зачеты по общевойсковым предметам: уставы, строевая, огневая, инженерная, военно-медицинская подготовка, связь. И два из четырех экзаменов — физподготовку и общественно-государственную подготовку (ОГП). Остались лишь профильные дисциплины: тактико-специальная подготовка, то есть действия в поле на штатной технике, и специальная — собственно проверка знаний этой техники.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Специалист РХБ защиты оценивается именно по этим четырем предметам, — говорит начальник центра полковник Владислав Тишин. — Необходимо знать, кто тобой руководит (для этого нужна ОГП), знать свой маневр во время действий в составе подразделения, разбираться в технике. Физическая подготовка важна, потому что они работают в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК), и это требует большой выносливости.

Тем временем на исходную позицию выдвигаются машины радиационной и химической разведки РХМ-6, созданные на базе БТР-80. Одна такая машина может за несколько часов разведать район площадью 60 кв. км.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экипажам, сдающим экзамен, предстоит выдвинуться по маршруту и вовремя установить границу заражения. Где-то впереди заложен учебный источник радиации или опасных веществ (в слабой концентрации, разумеется). После команды «вперед» в радиоэфире тишина.

Подразделение продвигается примерно на 300 м, когда одна из машин останавливается. Срабатывает установленный на ней прибор химической разведки дистанционного действия ПХРДД-2Б. Он сканирует лазерным лучом местность на 3 км, выявляя по искажениям спектра наличие опасных веществ в воздухе. И определяет, что это за вещество.

Опасная зона

Увидев, что прибор показывает наличие заражения, экипаж машины делает доклад командиру и подает сигнал химической тревоги. В небо взлетает ракета со свистком, звук которого слышно за сотни метров. После этого машина сразу сдает назад: на обработку данных прибору нужно некоторое время, а значит, граница заражения осталась где-то позади. Определить ее воины-химики должны уметь с точностью до метра. Когда РХМ-6 останавливается там, где начинается «опасная зона», старший химик рядовой Евгений Спицын выходит из машины в защитном комплекте, делает отбор проб. В ближайший год учебный центр ожидает поступление машин нового поколения РХМ-8, на которых химики смогут делать всё то же самое, не выходя из них.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поставив знаки, предупреждающие об опасности, экипаж направляется в тыл на спецобработку. Там нормативы сдают курсанты, прошедшие подготовку на тепловой машине ТМС-65: им надо провести дегазацию и дезактивацию техники, вышедшей из «зоны заражения». Машина на базе грузовика «Урал», спецоборудование которой оснащено турбореактивным двигателем, может за час обработать 30–40 единиц крупногабаритной техники.

01_Chemical_warriors_MAY_7433 В ноябре столетие отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты — свою официальную историю они ведут с ноября 1918 года. Фотограф «Известий» отправился в расположенный под Москвой учебный центр, чтобы посмотреть, как сегодня проходит подготовка солдат и офицеров войск химической защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 02_Chemical_warriors_MAY_7565 Учебный центр войск радиационной, химической и биологической защиты расположен на полигоне в Ногинском районе, рядом с деревней Большое Буньково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 03_Chemical_warriors_MAY_7719 Подобные тренировки здесь проходят регулярно — недавно там же, под Москвой, выпускные экзамены сдавали курсанты войск РХБЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 04_Chemical_warriors_MAY_8041 Бойцы этих войск отвечают в том числе за защиту других военнослужащих и мирных жителей от радиационной, химической и биологической опасности — причем как в военное, так и в мирное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 05_Chemical_warriors_MAY_7898 Это значит, что в случае техногенных катастроф они будут участвовать в ликвидации последствий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 06_Chemical_warriors_MAY_8155 Кроме того, бойцы РХБЗ отвечают за разведку местности — в их задачи входит обнаружение отравляющих веществ и определение границы очага заражения — и могут вступать в прямые столкновения с противником Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 07_Chemical_warriors_MAY_7248 Один из военнослужащих во время войсковой тренировки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 08_Chemical_warriors_MAY_7647 Для определения наличия отравляющих веществ и очага заражения используют специальную технику Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 09_Chemical_warriors_MAY_7710 Первые подобные формирования в российской армии появились еще в годы Первой мировой войны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 10_Chemical_warriors_MAY_8132 Полное название расположенного под Ногинском центра — 282-й Трансильванский краснознаменный ордена Александра Невского учебный центр войск РХБЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 11_Chemical_warriors_MAY_8005 Войсковая тренировка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 12_Chemical_warriors_MAY_8378 Ежегодно к присяге здесь приводят сотни новобранцев, которые затем отправляются служить в воинские части, расположенные по всей стране Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 13_Chemical_warriors_MAY_8282 В субботу, 11 ноября, Минобороны РФ пообещало провести на полигоне крупномасштабные учения — их приурочили к юбилею войск, который отмечают 13 ноября Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Неподалеку группа курсантов выполняет норматив по развертыванию универсальной станции спецобработки. Это сложная система, которая в военное время находится в тылу. Именно там проходят дегазацию и дезактивацию оружие и защитные комплекты вернувшихся из зараженной зоны. Да и сам личный состав проходит санобработку, для чего рядом со станцией возводят пневмокаркасную палатку — это душевая.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Лейтенант Сергей Ланюгов внимательно наблюдает за развертыванием системы. Для него, как и для всех офицеров, выпускные экзамены тоже проверка: смогли ли они передать все необходимые знания будущим «химикам».

Идеальный состав

Впрочем, на качество контингента, который поступает на обучение, жаловаться не приходится. Для подготовки по химическим специальностям нужны прочные базовые знания.

— Химик-разведчик, к примеру, должен не только разбираться в своей технике, но и досконально знать всё о нескольких десятках отравляющих веществ: химические формулы, физические и химические свойства, воздействие на человеческий организм, — рассказывает начальник центра. — А спецобработчик должен понимать, какие растворы в тех или иных случаях применять для дегазации и дезактивации техники. Как правило, на такие должности назначаются бойцы с высшим образованием или как минимум после техникума.

химзащита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Войска РХБ защиты регулярно получают новейшую аппаратуру и технику. К 2020 году ее доля должна составить 70%. В соединения и части поступают новые дымовые машины ТДА-3, защищающие аэрозольными завесами объекты от высокоточного оружия. В ближайший год ожидается поступление разведывательных машин нового поколения РХМ-8, способных автоматически забирать пробы. Аппаратура этих машин не просто даст сигнал о наличии заражения, но в зашифрованном виде отправит все параметры на пункт управления. В итоге общевойсковой командир увидит на мониторе всю обстановку. Карта будет обновляться в режиме реального времени на основе данных, поступающих от машин химической разведки. В ближайшие годы эта система заменит перспективный многофункциональный робототехнический комплекс.