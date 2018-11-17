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Формула защиты: как в России готовят специалистов войск РХБЗ

«Известия» побывали в единственном в стране центре, где для армии каждые полгода обучают 570 воинов-химиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Формула защиты: как в России готовят специалистов войск РХБЗ
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2018-11-07 19:39:38
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На минувшей неделе столетний юбилей отметили войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В мирное время их задача — ликвидация последствий техногенных аварий, а в военное — защита от воздействия оружия массового поражения. Сейчас химики-разведчики работают на территории Сирии, в том числе в Идлибе, который находится под угрозой провокаций с применением химоружия. О том, как развивались войска РХБЗ и как для них готовят специалистов, читайте в материале «Известий».

Воины-химики 

В России химические подразделения появились еще в годы Первой мировой войны в составе Русской императорской армии, хотя в отдельный род войск они тогда выделены не были. Кстати, именно в нашей стране был создан первый угольный противогаз — этот метод очистки воздуха разработал в 1915 году русский ученый-химик Николай Зелинский.

противогаз
Солдаты чешского легиона русской армии в противогазах Зелинского — Кумманта

Солдаты чешского легиона русской армии в противогазах Зелинского — Кумманта

Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Современные войска РХБЗ ведут свою историю с 13 ноября 1918 года. Именно тогда в Красной армии была создана химическая служба. Через несколько лет химподразделения появились во всех красноармейских частях.

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В годы Великой Отечественной войны химвойскам не пришлось выполнять задачи непосредственно по своей специальности, но они постоянно находились в готовности отразить газовую атаку. В стрелковых частях химики воевали как обычные бойцы. Крупные подразделения выполняли задачи с применением огнеметов. 28 воинов-химиков получили звание Героя Советского Союза.

В годы холодной войны спектр задач, стоящих перед химическими войсками, существенно расширился. Они начали готовиться к защите населения также от радиационной и биологической угрозы. 

В этот период самым серьезным испытанием для химвойск стала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В первые дни в район катастрофы отправилось более 10 тыс. военнослужащих — две бригады химзащиты, семь полков и два отдельных батальона. Они проводили дезактивацию техники и средств защиты, занимались сбором и захоронением радиоактивных отходов, непрерывно вели радиационную разведку. В последующие месяцы через Чернобыль прошли практически все военнослужащие химических войск.

химзащита
Бригада химзащиты обрабатывает территорию Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором

Бригада химзащиты обрабатывает территорию Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С 1992 года они именуются войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соединения РХБЗ есть в каждом военном округе, находятся в постоянной боевой готовности.

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Сейчас военнослужащие войск РХБЗ выполняют задачи на территории Сирии. Недавно на границу демилитаризованной зоны в провинции Идлиб были переброшены разведывательные химические подразделения. Ранее Минобороны не раз заявляло, что высока вероятность провокации зарубежных спецслужб с применением отравляющих газов. Воины-химики ведут постоянный мониторинг РХБ обстановки на новейших разведывательных химических машинах РХМ-6, способных обнаруживать в воздухе 26 видов токсичных веществ и даже определять источник их распространения.

Войска РХБЗ — это специальные соединения, в которых как офицеры, так и солдаты должны иметь серьезную подготовку. Они обязаны не только хорошо знать химию, биологию, метеорологию и другие дисциплины, но и быть готовыми к выполнению задач в тяжелых и опасных условиях.

В учебном центре, где готовят таких людей для войск РХБ защиты, побывали «Известия».

Проверка на выносливость 

Учебный центр, которым руководит полковник Владислав Тишин, — единственный в стране. Подразделения РХБЗ есть практически во всех полках, бригадах и дивизиях. Специалистов для этих подразделений готовят только здесь, в Московской области. Военнослужащие по призыву и по контракту — солдаты и сержанты — в течение трех месяцев проходят обучение по одной из 14 «химических» специальностей, после чего разъезжаются по всей стране.

химзащита
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Выпускные экзамены этой осенью сдают более 570 человек. Примерно такое число специалистов центр готовит для войск каждые полгода. 

Курсанты уже сдали зачеты по общевойсковым предметам: уставы, строевая, огневая, инженерная, военно-медицинская подготовка, связь. И два из четырех экзаменов — физподготовку и общественно-государственную подготовку (ОГП). Остались лишь профильные дисциплины: тактико-специальная подготовка, то есть действия в поле на штатной технике, и специальная — собственно проверка знаний этой техники.

химзащита
учения РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Специалист РХБ защиты оценивается именно по этим четырем предметам, — говорит начальник центра полковник Владислав Тишин. — Необходимо знать, кто тобой руководит (для этого нужна ОГП), знать свой маневр во время действий в составе подразделения, разбираться в технике. Физическая подготовка важна, потому что они работают в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК), и это требует большой выносливости.

Тем временем на исходную позицию выдвигаются машины радиационной и химической разведки РХМ-6, созданные на базе БТР-80. Одна такая машина может за несколько часов разведать район площадью 60 кв. км. 

химзащита
учения РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экипажам, сдающим экзамен, предстоит выдвинуться по маршруту и вовремя установить границу заражения. Где-то впереди заложен учебный источник радиации или опасных веществ (в слабой концентрации, разумеется). После команды «вперед» в радиоэфире тишина.

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Подразделение продвигается примерно на 300 м, когда одна из машин останавливается. Срабатывает установленный на ней прибор химической разведки дистанционного действия ПХРДД-2Б. Он сканирует лазерным лучом местность на 3 км, выявляя по искажениям спектра наличие опасных веществ в воздухе. И определяет, что это за вещество.

Опасная зона

Увидев, что прибор показывает наличие заражения, экипаж машины делает доклад командиру и подает сигнал химической тревоги. В небо взлетает ракета со свистком, звук которого слышно за сотни метров. После этого машина сразу сдает назад: на обработку данных прибору нужно некоторое время, а значит, граница заражения осталась где-то позади. Определить ее воины-химики должны уметь с точностью до метра. Когда РХМ-6 останавливается там, где начинается «опасная зона», старший химик рядовой Евгений Спицын выходит из машины в защитном комплекте, делает отбор проб. В ближайший год учебный центр ожидает поступление машин нового поколения РХМ-8, на которых химики смогут делать всё то же самое, не выходя из них.

химзащита
учения РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поставив знаки, предупреждающие об опасности, экипаж направляется в тыл на спецобработку. Там  нормативы сдают курсанты, прошедшие подготовку на тепловой машине ТМС-65: им надо провести дегазацию и дезактивацию техники, вышедшей из «зоны заражения». Машина на базе грузовика «Урал», спецоборудование которой оснащено турбореактивным двигателем, может за час обработать 30–40 единиц крупногабаритной техники.

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В ноябре столетие отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты — свою официальную историю они ведут с ноября 1918 года. Фотограф «Известий» отправился в расположенный под Москвой учебный центр, чтобы посмотреть, как сегодня проходит подготовка солдат и офицеров войск химической защиты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Учебный центр войск радиационной, химической и биологической защиты расположен на полигоне в Ногинском районе, рядом с деревней Большое Буньково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Подобные тренировки здесь проходят регулярно — недавно там же, под Москвой, выпускные экзамены сдавали курсанты войск РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бойцы этих войск отвечают в том числе за защиту других военнослужащих и мирных жителей от радиационной, химической и биологической опасности — причем как в военное, так и в мирное время
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Это значит, что в случае техногенных катастроф они будут участвовать в ликвидации последствий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кроме того, бойцы РХБЗ отвечают за разведку местности — в их задачи входит обнаружение отравляющих веществ и определение границы очага заражения — и могут вступать в прямые столкновения с противником
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Один из военнослужащих во время войсковой тренировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для определения наличия отравляющих веществ и очага заражения используют специальную технику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первые подобные формирования в российской армии появились еще в годы Первой мировой войны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полное название расположенного под Ногинском центра — 282-й Трансильванский краснознаменный ордена Александра Невского учебный центр войск РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Войсковая тренировка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
12_Chemical_warriors_MAY_8378
Ежегодно к присяге здесь приводят сотни новобранцев, которые затем отправляются служить в воинские части, расположенные по всей стране
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В субботу, 11 ноября, Минобороны РФ пообещало провести на полигоне крупномасштабные учения — их приурочили к юбилею войск, который отмечают 13 ноября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Неподалеку группа курсантов выполняет норматив по развертыванию универсальной станции спецобработки. Это сложная система, которая в военное время находится в тылу. Именно там проходят дегазацию и дезактивацию оружие и защитные комплекты вернувшихся из зараженной зоны. Да и сам личный состав проходит санобработку, для чего рядом со станцией возводят пневмокаркасную палатку — это душевая.

химзащита
учения РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Лейтенант Сергей Ланюгов внимательно наблюдает за развертыванием системы. Для него, как и для всех офицеров, выпускные экзамены тоже проверка: смогли ли они передать все необходимые знания будущим «химикам».

Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9

Идеальный состав 

Впрочем, на качество контингента, который поступает на обучение, жаловаться не приходится. Для подготовки по химическим специальностям нужны прочные базовые знания.

— Химик-разведчик, к примеру, должен не только разбираться в своей технике, но и досконально знать всё о нескольких десятках отравляющих веществ: химические формулы, физические и химические свойства, воздействие на человеческий организм, — рассказывает начальник центра. — А спецобработчик должен понимать, какие растворы в тех или иных случаях применять для дегазации и дезактивации техники. Как правило, на такие должности назначаются бойцы с высшим образованием или как минимум после техникума.

химзащита
учения РХБЗ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Войска РХБ защиты регулярно получают новейшую аппаратуру и технику. К 2020 году ее доля должна составить 70%. В соединения и части поступают новые дымовые машины ТДА-3, защищающие аэрозольными завесами объекты от высокоточного оружия. В ближайший год ожидается поступление разведывательных машин нового поколения РХМ-8, способных автоматически забирать пробы. Аппаратура этих машин не просто даст сигнал о наличии заражения, но в зашифрованном виде отправит все параметры на пункт управления. В итоге общевойсковой командир увидит на мониторе всю обстановку. Карта будет обновляться в режиме реального времени на основе данных, поступающих от машин химической разведки. В ближайшие годы эта система заменит перспективный многофункциональный робототехнический комплекс.

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