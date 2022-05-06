Минпромторг запретил параллельный импорт ряда ушедших из РФ косметических брендов

Минпромторг запретил ввозить в РФ по параллельному импорту часть популярных косметических и парфюмерных брендов. Речь идет о таких марках, как Garnier, L'Oreal Paris, Lankomе, Prada, Armani, Maybelline New York, NYX, Giorgio Armani — всего около 50 брендов. Об этом сказано в документе ведомства, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 6 мая.

Перечень товаров для параллельного импорта состоит из 96 пунктов. Новый механизм работы можно использовать с 6 мая.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга, заявило ведомство. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

«Мы обсуждали с ведомством возможность использовать другой подход: позволить ввозить в РФ без разрешения правообладателя только те бренды, которые заявили о своем уходе», — сказали «Известиям» в Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Например, часть компаний, заявивших о своем уходе с рынка, могли бы вывести не все бренды, отметили там.

«Сейчас складывается ситуация, когда на рынке может быть продукция, поставленная как официальным дистрибутором, так и параллельным импортером. К сожалению, под видом такой продукции может поступить и откровенный фальсификат. Мы надеемся, что список можно будет уточнить и скорректировать», — добавили в ассоциации.

В список брендов, ввоз которых разрешили в Россию по параллельному импорту, также попали автомобили французского автоконцерна Renault и еще 72 иностранных марки автомобилей, среди которых Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi и другие.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Такие решения были приняты в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.