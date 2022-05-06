Остаточная деоккупация: от русских в Эстонии требуют отказа от Дня Победы
Власти Эстонии предпринимают решительные меры для того, чтобы не допустить в этом году массовых праздничных мероприятий на 9 Мая. Жителей всячески запугивают: отныне тех, кто отмечает День Победы, будут рассматривать в качестве сторонников и пособников «страны-агрессора». Людей стращают арестами, штрафами и нападениями членов неонацистских группировок. Эстония депортировала многолетнего организатора «Бессмертного полка» в этой стране Алексея Есакова (гражданин РФ, живший в республике по постоянному виду на жительство), а саму акцию решили провести в онлайн-формате. Одновременно участились случаи осквернения памятников советским солдатам, которых приказано считать «оккупантами». Но даже в этой ситуации находятся люди, не желающие капитулировать перед государственным агитпропом, хоть это и сулит большие неприятности. Подробности — в материале «Известий».
Вас же эстонским языком предупреждают
В Эстонии многие официальные лица первого эшелона высказались о «недопустимости» массового празднования Дня Победы. Звучат заявления разной тональности: от относительно мягких до очень жестких. В частности, довольно умеренно по местным меркам высказалась глава минюста Марис Лаури, высказавшая пожелание, чтобы все эстонцы отмечали день окончания Второй мировой войны 8 мая, как и в остальных странах ЕС. «А 9 мая можно было бы отмечать День свободы или День Европы, как мы это делаем уже сейчас. Конечно, на это потребуется время, но мы должны прилагать усилия. Говорить и объяснять придется много: на русском языке, в разных местах и различными способами», — пообещала Лаури.
Она, впрочем, не считает нужным запрещать русским жителям страны возлагать цветы у памятников советских солдат и призывает избегать провокаций, которые в худшем случае могут перерасти из словесной перепалки в физическое противостояние. «Это именно то, чего хотят противники эстонского государства. Чтобы возник национальный, межэтнический конфликт, который потом можно было бы так назвать», — отметила Лаури.
Памятник воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине
Обратный же, максимально жесткий подход продемонстрировал глава оппозиционной, но очень влиятельной и популярной Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, бывший министр финансов. «Празднование 9 Мая в Эстонии всегда было выражением исключительно негативного отношения к нашей стране и народу, к нашей исторической памяти и страданиям. Это отражало незнание и безразличие по отношению к Эстонии. В нынешнее время к этому добавилось еще одно очень мощное измерение: празднование 9 Мая — это явный признак поддержки российской агрессии и разжигания войны», — заявил глава эстонских праворадикалов.
Хельме отрицает заявления о том, будто в Эстонии нет массовой «пятой колонны», отмечая, что не вся русская община поголовно лояльна государству. «Всех, кто выражает в Эстонии поддержку российской агрессии, без разницы — маршируя ли 9 Мая под российскими флагами и с георгиевскими ленточками или расхваливая в соцсетях «денацификацию», — следует немедленно выслать из страны. Они являются явной угрозой безопасности. Эстонское государство должно лишить их вида на жительство и разрешения на работу, если они граждане какой-то другой страны; лишить гражданства, полученного путем натурализации, если оно было им ранее выдано. Это вопрос безопасности страны и народа. Нельзя себя обманывать! В случае если 9 Мая будут предприняты попытки организовать оправдывающие российскую агрессию народные собрания, их следует разогнать», — призвал Хельме.
Мартин Хельме пообещал выйти навстречу местным русским, если они осмелятся 9 Мая публично отмечать День Победы, а власти не станут им противодействовать. «Добавлю также, что если государство не хочет (или не осмеливается?) это сделать, то я поддерживаю спонтанную демонстрацию протеста, когда люди с эстонскими и украинскими флагами выйдут им навстречу, скандируя: «Позор!», — заключил Хельме.
Полиция преградила путь защитникам памятника, апрель 2007 года
Тут интересен факт, что еще недавно партия EKRE пыталась заручиться голосами русского населения Эстонии. Но теперь решила отказаться от этой стратегии, подстроившись под текущую конъюнктуру, а она сейчас максимально антирусская. К слову, пятнадцать лет назад Хельме лично участвовал в разгоне русского населения, поднявшегося на защиту памятнику советскому солдату, и гордится этим.
Запреты, запугивания и аресты
Риторику влиятельных политиков подхватили и в правоохранительных органах. Глава эстонского департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер предупредил, что выход на улицу 9 Мая «с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно». Вахер подчеркнул: «Георгиевская лента — это один из знаков, который носят российские солдаты в Украине. Нельзя допускать этого в Эстонии».
Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал русскоязычное население города не поддаваться на провокации и не использовать советскую или российскую символику на 9 Мая.
«Если что-то произойдет 9 мая в Таллине у «Бронзового солдата» – пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень», — заявил он, добавив, что эстонское общество в настоящий момент проходит «тест на зрелость».
В настоящее время эстонские полицейские ловят на дорогах тех немногих русских водителей, которые до сих пор не сняли со своих автомобилей георгиевскую ленту и в ультимативной форме требуют от нее избавиться. А тем временем организаторы акций «Бессмертный полк» в городах Таллин и Силламяэ объявили, что в нынешнем году не будут проводить акцию на улицах. Она будет проходить в онлайн-формате, сообщило посольство России в Таллине. Активист Сергей Чаулин сказал, что «Бессмертный полк» не состоится лишь в случае, если власти напрямую его запретят.
Акция протеста против переноса памятника воину-освободителю в Таллине перед зданием консульства Эстонии в Москве, 2007 год
Озабоченность властей вызвала не только дата 9 Мая, но и последние числа апреля, на которые приходится 15-летие печально памятных «бронзовых ночей». Тогда в 2007 году власти Эстонии приняли решение убрать из центра Таллина находившийся там памятник советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат») и эксгумировать находившиеся рядом с ним воинские могилы. Начавшиеся в связи с этим стихийные волнения русского населения были жесточайшим образом подавлены эстонскими силовиками — сотни людей подверглись избиениям и издевательствам. В ходе тех волнений был убит гражданин России Дмитрий Ганин, а расследование обстоятельств его гибели эстонское государство фактически спустило на тормозах. Сейчас всякие траурные мероприятия, посвященные годовщине тех событий, рассматриваются властями как потенциально опасные.
Поэтому никого не удивило известие о том, что эстонское государство вводит в местах компактного проживания русского населения запрет на использование во время собраний на период с 26 апреля по 10 мая символики РФ и СССР. Запрет распространяется в том числе на флаги СССР и РФ, георгиевские ленточки и советскую военную форму. При необходимости его обещают продлить и на более длительный срок. И уже есть случаи наказаний за использование данной символики. Например, недавно под арест на 13 дней отправился 48-летний таллинец, в окне которого висели российский флаг, георгиевская ленточка, буква Z и надпись З FOR RUƧƧIA.
В правоохранительных органах заявили, что располагают сведениями об активизации финской неонацистской группировки «Воины Одина», намеревающейся атаковать тех, кто пожелает массово отмечать День Победы 9 Мая. Стоит отметить, что впервые деятельность этой группировки была зафиксирована на территории Эстонии в конце 2015 года. Тогда ее вожаки заявили, что начинают набор в свои ряды представителей местного населения, дабы «охранять» его от беженцев, приехавших из Африки и с Ближнего Востока. Сейчас у неонацистов появилась, по их словам, новая цель — «русская вата».
Элмар Вахер, выступая в эфире эстонского телевидения, рассказал: «Я считаю провокации весьма вероятными. У нас снова активизировалась группировка под названием «Воины Одина». Их цель — приехать учинить самосуд». По словам Вахера, в полицию поступили две заявки о проведении публичных мероприятий: два выступления на холме Тынисмяги в Таллине и на улице Татари 26 апреля по случаю годовщины «Бронзовой ночи» и три публичных собрания 9 Мая. Полиция отказала всем заявителям.
Акция «Бессмертный полк» в Нарве, 2017 год
Тем не менее нашлись люди, которые пренебрегли этим запретом. Разнеслась весть о том, что полиция задержала активиста Сергея Чаулина, решившего символически почтить годовщину «Бронзовой ночи» и пришедшего на Тынисмяги с цветами. Свидетель задержания Чаулина, находившийся рядом с местом происшествия вместе со своим другом, рассказал: «На нашей одежде не было никакой символики, мы пришли без цветов, лишь с двумя свечами памяти, находящимися в моем пакете. Тем не менее на нас тоже был составлен протокол. Полицейский спросил меня: «Как вы думаете, зачем Чаулин пришел сюда с цветами?» — «Свидетельствовать против Сергея я не собираюсь. Он вам сам может ответить», — сказал я. В итоге Чаулину было объявлено, что он задержан за несанкционированную попытку проведения общественного собрания». В конечном счете Сергея Чаулина не только поместили под стражу на пятнадцать суток, но и заблокировали его страницу в соцсети.
Памятники под ударом
В последнее время в Эстонии зафиксирована целая серия вандальских нападений на памятники советским воинам. В частности, несколько раз вандалы атаковали того самого «Бронзового солдата» — монумент, со столь сильным международным скандалом перемещенный в 2007 году из центра Таллина на военное кладбище на окраине города. Одного из осквернителей, пытавшегося сточить металлическую награду с груди памятника, удалось задержать. Им, ко всеобщему удивлению, оказался русскоязычный — 31-летний Александр Томас Васильев, сын депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. После поимки он заявил полицейским, что сожалеет о своем поступке. В полиции по этому поводу назидательно отметили: «Понятно, что агрессия России в Украине может воздействовать на эмоции. Однако выражать свое мнение, совершая акты вандализма в отношении мемориала — это неправильно. Для этого есть много законных способов». С Васильевым-младшим провели «воспитательную беседу» и оштрафовав на сумму, размер которой не оглашается и отпустили.
Политолог Александр Носович обращает внимание на партийную принадлежность Васильева-старшего. «К чему в логическом финале неизбежно приходит любой „хороший русский“, который по происхождению, к сожалению, русский — но он прогрессивный русский, европейский русский, либеральный русский и правильный русский, выступающий против „взбесившийся империи“. Вандалом, осквернившим „Бронзового солдата“ в Таллине, оказался Александр Томас Васильев — сын депутата Виктора Васильева из Центристской партии Эстонии. Партии-инкубаторе правильных русских, которая тридцать лет медленно, аккуратно и пошагово приучала свой русскоязычный электорат к мыслям, что за свою русскость надо извиняться и нести коллективную историческую ответственность перед потомками угнетенных народов, Россию ненавидеть, а не считать исторической родиной, а 9 Мая не гулять хозяевами жизни с георгиевскими лентами по Таллину, а по-европейски тихо цивилизованно скорбеть», — комментирует ситуацию эксперт.
В эти дни в Эстонии некоторые политики начали предлагать решить «проблему» наличия советских памятников одним махом. Так фракция партии EKRE презентовала в парламенте законопроект «об удалении из общественных мест памятников и мемориалов, посвященных оправданию и героизации завоеваний советской и российской армий». Депутат Пауль Пуустусмаа, представивший законопроект, сказал: «Закон о восстановлении независимости Эстонии» от 20 августа 1991 года оставил этап, когда эстонское государство и народ были вынуждены участвовать в реваншистской военной политике России, позади. Однако в Эстонии сохранился ряд памятников с сильным символическим значением и влиянием, которые восхваляют деятельность русской завоевательной армии и узаконивают оккупацию территории Эстонской Республики. В ситуации, когда Россия в очередной раз начала захватническую войну в Европе, пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику». По словам Пуустусмаа, правительство должно создать правовые основы для «правильного» удаления памятников, посвященных деятельности российской и советской армии, из публичного пространства.
Можно спрогнозировать, что даже если нынешнее 9 Мая обойдется в Эстонии без крупных ЧП, то линия на ликвидацию советских памятников никуда не денется. Наличие в стране 320-тысячной русской общины многие местные политики воспринимают в качестве угрозы и считают, что ее необходимо как можно скорее ассимилировать. С этой целью будет ликвидироваться русскоязычное образование в школах нацменьшинств и искореняться «оккупационные» символы и памятники. Пока что Эстония не демонстрирует такого «усердия» в деле сноса советских монументов, как например, Польша, Литва и Латвия. Но по мере приближения очередных парламентских выборов (а они назначены на март 2023 года) всё больше партий будут стараться набрать очки у «титульного» избирателя, предлагая меры по «остаточной деоккупации».