Остаточная деоккупация: от русских в Эстонии требуют отказа от Дня Победы

Власти Эстонии предпринимают решительные меры для того, чтобы не допустить в этом году массовых праздничных мероприятий на 9 Мая. Жителей всячески запугивают: отныне тех, кто отмечает День Победы, будут рассматривать в качестве сторонников и пособников «страны-агрессора». Людей стращают арестами, штрафами и нападениями членов неонацистских группировок. Эстония депортировала многолетнего организатора «Бессмертного полка» в этой стране Алексея Есакова (гражданин РФ, живший в республике по постоянному виду на жительство), а саму акцию решили провести в онлайн-формате. Одновременно участились случаи осквернения памятников советским солдатам, которых приказано считать «оккупантами». Но даже в этой ситуации находятся люди, не желающие капитулировать перед государственным агитпропом, хоть это и сулит большие неприятности. Подробности — в материале «Известий».

Вас же эстонским языком предупреждают

В Эстонии многие официальные лица первого эшелона высказались о «недопустимости» массового празднования Дня Победы. Звучат заявления разной тональности: от относительно мягких до очень жестких. В частности, довольно умеренно по местным меркам высказалась глава минюста Марис Лаури, высказавшая пожелание, чтобы все эстонцы отмечали день окончания Второй мировой войны 8 мая, как и в остальных странах ЕС. «А 9 мая можно было бы отмечать День свободы или День Европы, как мы это делаем уже сейчас. Конечно, на это потребуется время, но мы должны прилагать усилия. Говорить и объяснять придется много: на русском языке, в разных местах и различными способами», — пообещала Лаури.

Она, впрочем, не считает нужным запрещать русским жителям страны возлагать цветы у памятников советских солдат и призывает избегать провокаций, которые в худшем случае могут перерасти из словесной перепалки в физическое противостояние. «Это именно то, чего хотят противники эстонского государства. Чтобы возник национальный, межэтнический конфликт, который потом можно было бы так назвать», — отметила Лаури.

Остаточная деоккупация Памятник воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обратный же, максимально жесткий подход продемонстрировал глава оппозиционной, но очень влиятельной и популярной Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, бывший министр финансов. «Празднование 9 Мая в Эстонии всегда было выражением исключительно негативного отношения к нашей стране и народу, к нашей исторической памяти и страданиям. Это отражало незнание и безразличие по отношению к Эстонии. В нынешнее время к этому добавилось еще одно очень мощное измерение: празднование 9 Мая — это явный признак поддержки российской агрессии и разжигания войны», — заявил глава эстонских праворадикалов.

Хельме отрицает заявления о том, будто в Эстонии нет массовой «пятой колонны», отмечая, что не вся русская община поголовно лояльна государству. «Всех, кто выражает в Эстонии поддержку российской агрессии, без разницы — маршируя ли 9 Мая под российскими флагами и с георгиевскими ленточками или расхваливая в соцсетях «денацификацию», — следует немедленно выслать из страны. Они являются явной угрозой безопасности. Эстонское государство должно лишить их вида на жительство и разрешения на работу, если они граждане какой-то другой страны; лишить гражданства, полученного путем натурализации, если оно было им ранее выдано. Это вопрос безопасности страны и народа. Нельзя себя обманывать! В случае если 9 Мая будут предприняты попытки организовать оправдывающие российскую агрессию народные собрания, их следует разогнать», — призвал Хельме.

Мартин Хельме пообещал выйти навстречу местным русским, если они осмелятся 9 Мая публично отмечать День Победы, а власти не станут им противодействовать. «Добавлю также, что если государство не хочет (или не осмеливается?) это сделать, то я поддерживаю спонтанную демонстрацию протеста, когда люди с эстонскими и украинскими флагами выйдут им навстречу, скандируя: «Позор!», — заключил Хельме.

Остаточная деоккупация Полиция преградила путь защитникам памятника, апрель 2007 года Фото: commons.wikimedia.org/Leena Hietanen

Тут интересен факт, что еще недавно партия EKRE пыталась заручиться голосами русского населения Эстонии. Но теперь решила отказаться от этой стратегии, подстроившись под текущую конъюнктуру, а она сейчас максимально антирусская. К слову, пятнадцать лет назад Хельме лично участвовал в разгоне русского населения, поднявшегося на защиту памятнику советскому солдату, и гордится этим.

Запреты, запугивания и аресты

Риторику влиятельных политиков подхватили и в правоохранительных органах. Глава эстонского департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер предупредил, что выход на улицу 9 Мая «с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно». Вахер подчеркнул: «Георгиевская лента — это один из знаков, который носят российские солдаты в Украине. Нельзя допускать этого в Эстонии».

Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал русскоязычное население города не поддаваться на провокации и не использовать советскую или российскую символику на 9 Мая.

«Если что-то произойдет 9 мая в Таллине у «Бронзового солдата» – пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень», — заявил он, добавив, что эстонское общество в настоящий момент проходит «тест на зрелость».

В настоящее время эстонские полицейские ловят на дорогах тех немногих русских водителей, которые до сих пор не сняли со своих автомобилей георгиевскую ленту и в ультимативной форме требуют от нее избавиться. А тем временем организаторы акций «Бессмертный полк» в городах Таллин и Силламяэ объявили, что в нынешнем году не будут проводить акцию на улицах. Она будет проходить в онлайн-формате, сообщило посольство России в Таллине. Активист Сергей Чаулин сказал, что «Бессмертный полк» не состоится лишь в случае, если власти напрямую его запретят.

Остаточная деоккупация Акция протеста против переноса памятника воину-освободителю в Таллине перед зданием консульства Эстонии в Москве, 2007 год Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Озабоченность властей вызвала не только дата 9 Мая, но и последние числа апреля, на которые приходится 15-летие печально памятных «бронзовых ночей». Тогда в 2007 году власти Эстонии приняли решение убрать из центра Таллина находившийся там памятник советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат») и эксгумировать находившиеся рядом с ним воинские могилы. Начавшиеся в связи с этим стихийные волнения русского населения были жесточайшим образом подавлены эстонскими силовиками — сотни людей подверглись избиениям и издевательствам. В ходе тех волнений был убит гражданин России Дмитрий Ганин, а расследование обстоятельств его гибели эстонское государство фактически спустило на тормозах. Сейчас всякие траурные мероприятия, посвященные годовщине тех событий, рассматриваются властями как потенциально опасные.

Поэтому никого не удивило известие о том, что эстонское государство вводит в местах компактного проживания русского населения запрет на использование во время собраний на период с 26 апреля по 10 мая символики РФ и СССР. Запрет распространяется в том числе на флаги СССР и РФ, георгиевские ленточки и советскую военную форму. При необходимости его обещают продлить и на более длительный срок. И уже есть случаи наказаний за использование данной символики. Например, недавно под арест на 13 дней отправился 48-летний таллинец, в окне которого висели российский флаг, георгиевская ленточка, буква Z и надпись З FOR RUƧƧIA.

В правоохранительных органах заявили, что располагают сведениями об активизации финской неонацистской группировки «Воины Одина», намеревающейся атаковать тех, кто пожелает массово отмечать День Победы 9 Мая. Стоит отметить, что впервые деятельность этой группировки была зафиксирована на территории Эстонии в конце 2015 года. Тогда ее вожаки заявили, что начинают набор в свои ряды представителей местного населения, дабы «охранять» его от беженцев, приехавших из Африки и с Ближнего Востока. Сейчас у неонацистов появилась, по их словам, новая цель — «русская вата».

Элмар Вахер, выступая в эфире эстонского телевидения, рассказал: «Я считаю провокации весьма вероятными. У нас снова активизировалась группировка под названием «Воины Одина». Их цель — приехать учинить самосуд». По словам Вахера, в полицию поступили две заявки о проведении публичных мероприятий: два выступления на холме Тынисмяги в Таллине и на улице Татари 26 апреля по случаю годовщины «Бронзовой ночи» и три публичных собрания 9 Мая. Полиция отказала всем заявителям.

Остаточная деоккупация Акция «Бессмертный полк» в Нарве, 2017 год Фото: РИА Новости/Евгений Ашихмин

Тем не менее нашлись люди, которые пренебрегли этим запретом. Разнеслась весть о том, что полиция задержала активиста Сергея Чаулина, решившего символически почтить годовщину «Бронзовой ночи» и пришедшего на Тынисмяги с цветами. Свидетель задержания Чаулина, находившийся рядом с местом происшествия вместе со своим другом, рассказал: «На нашей одежде не было никакой символики, мы пришли без цветов, лишь с двумя свечами памяти, находящимися в моем пакете. Тем не менее на нас тоже был составлен протокол. Полицейский спросил меня: «Как вы думаете, зачем Чаулин пришел сюда с цветами?» — «Свидетельствовать против Сергея я не собираюсь. Он вам сам может ответить», — сказал я. В итоге Чаулину было объявлено, что он задержан за несанкционированную попытку проведения общественного собрания». В конечном счете Сергея Чаулина не только поместили под стражу на пятнадцать суток, но и заблокировали его страницу в соцсети.

Памятники под ударом

В последнее время в Эстонии зафиксирована целая серия вандальских нападений на памятники советским воинам. В частности, несколько раз вандалы атаковали того самого «Бронзового солдата» — монумент, со столь сильным международным скандалом перемещенный в 2007 году из центра Таллина на военное кладбище на окраине города. Одного из осквернителей, пытавшегося сточить металлическую награду с груди памятника, удалось задержать. Им, ко всеобщему удивлению, оказался русскоязычный — 31-летний Александр Томас Васильев, сын депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. После поимки он заявил полицейским, что сожалеет о своем поступке. В полиции по этому поводу назидательно отметили: «Понятно, что агрессия России в Украине может воздействовать на эмоции. Однако выражать свое мнение, совершая акты вандализма в отношении мемориала — это неправильно. Для этого есть много законных способов». С Васильевым-младшим провели «воспитательную беседу» и оштрафовав на сумму, размер которой не оглашается и отпустили.

Политолог Александр Носович обращает внимание на партийную принадлежность Васильева-старшего. « К чему в логическом финале неизбежно приходит любой „хороший русский“, который по происхождению, к сожалению, русский — но он прогрессивный русский, европейский русский, либеральный русский и правильный русский, выступающий против „взбесившийся империи“. Вандалом, осквернившим „Бронзового солдата“ в Таллине, оказался Александр Томас Васильев — сын депутата Виктора Васильева из Центристской партии Эстонии. Партии-инкубаторе правильных русских, которая тридцать лет медленно, аккуратно и пошагово приучала свой русскоязычный электорат к мыслям, что за свою русскость надо извиняться и нести коллективную историческую ответственность перед потомками угнетенных народов, Россию ненавидеть, а не считать исторической родиной, а 9 Мая не гулять хозяевами жизни с георгиевскими лентами по Таллину, а по-европейски тихо цивилизованно скорбеть», — комментирует ситуацию эксперт.

Остаточная деоккупация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В эти дни в Эстонии некоторые политики начали предлагать решить «проблему» наличия советских памятников одним махом. Так фракция партии EKRE презентовала в парламенте законопроект «об удалении из общественных мест памятников и мемориалов, посвященных оправданию и героизации завоеваний советской и российской армий». Депутат Пауль Пуустусмаа, представивший законопроект, сказал: «Закон о восстановлении независимости Эстонии» от 20 августа 1991 года оставил этап, когда эстонское государство и народ были вынуждены участвовать в реваншистской военной политике России, позади. Однако в Эстонии сохранился ряд памятников с сильным символическим значением и влиянием, которые восхваляют деятельность русской завоевательной армии и узаконивают оккупацию территории Эстонской Республики. В ситуации, когда Россия в очередной раз начала захватническую войну в Европе, пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику ». По словам Пуустусмаа, правительство должно создать правовые основы для «правильного» удаления памятников, посвященных деятельности российской и советской армии, из публичного пространства.