30 лет в одиночестве: как изменились постсоветские страны

Тридцать лет назад — 8 декабря 1991 года — лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, де-факто положив конец существованию СССР. На осколках «красной империи» появилось 15 государств, каждое из которых за прошедшие три десятилетия пыталось нащупать свой путь. Одни смогли улучшить свои демографические и экономические показатели по сравнению с советским периодом, а другие потеряли часть достижений коммунистического прошлого. О том, какие изменения произошли в постсоветских странах со времен распада СССР, — в материале «Известий».

Россия

После распада СССР Россия стала правопреемницей бывшей сверхдержавы, сохранив за собой не только наибольшую территорию, но и мощную ресурсную и производственную базу. ВВП России на 1991 год (по данным Всемирного банка) составил $518 млрд, а к 2021 году увеличился практически втрое и превысил $1,48 трлн. Вырос этот показатель и на душу населения. Если при распаде Советского Союза подушевой ВВП оценивался в $9 тыс., то к 2018 году Россия достигла показателя в почти $11,8 тыс.

На завершающем этапе существования СССР, согласно переписи 1989 года, численность российского населения ненамного превышала 147 млн человек, а в 2002-м сократилась до 145,2 млн. Демографический спад продолжался до 2009 года: тогда число россиян составило 142,7 млн человек. Однако в 2010-х негативный тренд постепенно начал меняться. В 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, численность населения достигла уже 146,5 млн человек.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2019 год, средняя продолжительность жизни в России составила 73,2 года. В 2000 году этот показатель находился на отметке­ 65,3 года.

Украина

Украина за 30 лет после распада СССР утратила промышленную базу и потеряла несколько миллионов человек населения. Экономический рост специалисты оценивают как нестабильный. ВВП страны в 1990 году составлял почти $81,5 млрд, а в 2020-м — $155,5 млрд, при этом в 2015 году этот показатель чуть превысил $91 млрд. Нестабильна и политическая ситуация в этом регионе. За десять лет — с 2004-го по 2014-й — в стране произошли две цветные революции, которые, по сути, привели к гражданской войне.

В 1989 году количество жителей УССР превышало 51 млн человек, однако в конце 2021-го число украинцев составило немногим больше 41,3 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни на Украине достигала 74 года (в 2000-м — 67,5 года).

Белоруссия

По данным министерства экономики страны, в 2000 году Белоруссии удалось превзойти показатели докризисного 1990 года по объему производства промышленной продукции, потребительских товаров и реальных денежных доходов населения.

Данные Всемирного банка и Белстата показывают, что с 1990 года реальный ВВП Белоруссии вырос более чем вдвое, промышленное производство — втрое, а производство сельхозпродукции — на 37%. К слову, в 2020 году ВВП страны превысил $60 млрд, а в 1990-м он составлял чуть более $21,5 млрд.

В Белоруссии в последние 30 лет фиксируется негативная демографическая тенденция. По данным переписи 1989 года, число жителей этой республики составляло немногим более 10,1 млн человек. По сведениям Национального статистического комитета страны на 1 января 2021 года, численность населения республики составила около 9,35 млн человек.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Белоруссии составила 74,8 года (в 2000-м — 68,8 года).

Молдавия

Экономическая ситуация в Молдавии постепенно улучшается. По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2020 году составил $11,9 млрд. Для сравнения, в 1995-м этот показатель был на уровне $1,75 млрд.

Однако за годы независимости страна так и не нашла свой путь. Каждые выборы происходит борьба между пророссийскими и проевропейскими кандидатами. Актуальна для страны до сих пор и проблема Приднестровья.

Наблюдается и убыль населения. Если в 1991 году (по данным Всемирного банка) число жителей превышало 2,97 млн, то в 2020 году там проживало чуть более 2,6 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Молдавии составила 73,3 года. В 2000 году — 66,9 года.

Эстония

Присоединившись к Европейскому союзу (ЕС), Эстония смогла улучшить экономическое состояние. ВВП страны вырос по сравнению с показателем после распада СССР и составил $30,6 млрд в 2020-м против $4,5 млрд в 1995 году (по данным Всемирного банка). Также за прошедшие годы независимости страна вступила в ЕС и НАТО (в марте 2004 года).

При этом Эстония начала сталкиваться с демографическими проблемами. В 1991 году здесь проживало более 1,56 млн человек, а в 2020-м было зафиксировано чуть более 1,3 млн. Специалисты также отмечают быстрое старение населения и отток активной молодежи в соседние государства.

Средняя продолжительность граждан Эстонии составила 76 лет, согласно данным ВОЗ на 2019 год (в 2000-м — 71,9 года).

Латвия

Похожая ситуация и в соседней Латвии. Экономическая ситуация демонстрирует позитивную динамику: $33,5 млрд в 2020-м против почти $5,8 млрд в 1995 году (по данным Всемирного банка). В марте 2004 года Латвия вошла в ЕС и НАТО.

По данным переписи 1989 года, в стране проживало более 2,6 млн человек, а в 2019-м это число снизилось до 1,9 млн человек.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Латвии составила 75,4 года (в 2000-м — 70,2 года).

Литва

Именно Литва первой из республик заявила о своей независимости от СССР. В 1995 году ее ВВП составлял $7,8 млрд, а в 2020-м — более $55,8 млрд. Как и соседние государства, Литва тоже вступила в ЕС и НАТО (в марте 2004 года).

Тем не менее, активно избавляясь от «оков прошлого», эта страна сталкивается с теми же проблемами, что и ее соседи. В первую очередь это демографический кризис: если в 1989 году в Литве проживало почти 3,7 млн человек, то сейчас численность населения не дотягивает и до 2,8 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Литве составила 76 лет (в 2000-м — 72 года).

Грузия

За постсоветский период в Грузии зафиксирован экономический рост: в 2020-м ВВП республики составил $15,9 млрд, а 1993-м он был на уровне почти $2,7 млрд.

На момент распада Союза в стране проживало более 4,8 млн человек. Однако этот показатель падал, и в 2020 году численность населения Грузии чуть превышала 3,7 млн человек. Нестабильность политической ситуации — от «революции роз» 2003 года до конфликтов с Южной Осетией — остается частью современных грузинских реалий.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Грузии составила 73,3 года. В 2000 году этот показатель достигал 69,4 года.

Армения

Экономическое развитие Армении можно оценить как позитивное. По данным Всемирного банка, в 1991 году ВВП страны составлял $2 млрд, в 2020-м — более $12,6 млрд. За годы независимости страна была втянута в ряд военных конфликтов из-за Нагорного Карабаха, а также пережила несколько революций.

В 1991 году там проживало более 3,5 млн человек, а в 2021-м — чуть более 2,96 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Армении составила 76 лет (в 2000-м — 71,9 года).

Азербайджан

В 1992 году (по данным Всемирного банка) ВВП Азербайджана не превышал и $450 млн, а в 2020-м перевалил за $42,5 млрд. Однако по сравнению с началом 2010-х годов этот показатель не кажется впечатляющим. К примеру, в 2011-м ВВП страны почти достиг $70 млрд, а в 2014-м превысил $75 млрд.

Численность населения Азербайджана выросла за постсоветскую тридцатилетку. В 1989-м показатель составлял чуть более 7 млн человек, в 2020 году превысил 10 млн. Тем не менее есть проблема старения и оттока населения.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Азербайджане составила 71,4 года (в 2000-м — 65,5 года).

Казахстан

В 1990 году (по данным Всемирного банка) ВВП страны составлял $26,9 млрд, а в 2020 году превысил $169,8 млрд. В отличие от ряда соседних стран, Казахстан эти годы развивался без революций и потрясений.

Наблюдается в крупнейшем центральноазиатском государстве и прирост населения. Согласно переписи 1989 года, в стране проживало более 16,5 млн человек, а на 1 октября 2021 года этот показатель уже превысил 19 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Казахстане составила 74 года (в 2000-м — 63,1 года).

Киргизия

Экономическая картина изменений в Киргизии относительно позитивна: ВВП в $2,67 млрд в 1990 году против $7,7 млрд в 2020-м (по данным Всемирного банка). Однако подушевой показатель остается низким: в 1994 году он был чуть больше $245, а в 2020-м составил немногим более $1,1 тыс. Такие низкие индикаторы заставляют население искать работу в других странах, в частности в России.

За 30 лет страна сменила почти десяток президентов и прошла через ряд революций. Что не помешало росту численности населения. В 1989-м количество жителей страны почти достигло 4,3 млн, в 1999-м составило 4,8 млн, а на начало 2021 года уже превысило 6,6 млн человек.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Киргизии составила 74,2 года (в 2000-м — 66 лет).

Узбекистан

Экономические показатели страны растут: в 1991 году ВВП Узбекистана составлял $13,6 млрд, а в 2020-м этот индикатор превысил $57,7 млрд. Однако трудовая миграция, в частности в Россию, достаточно распространена.

В стране отмечен взрывной демографический рост. По данным переписи 1989 года, численность жителей республики немного превышала 19,9 млн человек. Сейчас же количество граждан (на начало 2021 года) превысило 34,5 млн. В целом число рожденных в последние годы существенно превышает численность умерших.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Узбекистане составила 73 года (в 2000-м — 65,3 года).

Таджикистан

В Таджикистане, как и в соседних странах, растут экономические показатели: ВВП в 1991 году составлял $1,35 млрд, а в 2020-м приблизился к $8,2 млрд (по данным Всемирного банка).

Отмечается и демографический прирост. В 1989 году численность населения страны составила 5,1 млн человек, а на начало 2021-го превысила 9,5 млн. По прогнозам демографов, количество жителей страны в следующем десятилетии перевалит за 12 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Таджикистане составила 69,7 года. В 2000-м она достигала 63,3 года.

Туркмения

ВВП Туркмении существенно вырос за последние 30 лет. В 1992 году он был на уровне $1,6 млрд, а в 2019-м превысил $45,2 млрд (по данным Всемирного банка).

После распада СССР в Туркменистане было всего два президента: до 2006 года главой был Сапармурат Ниязов, после чего его место занял Гурбангулы Бердымухамедов, сохраняющий этот пост до сих пор.

С момента распада СССР в республике значительно увеличилась численность населения. В 1991 году Туркмению населяли почти 3,8 млн человек, а к 2020-му показатель превысил 6 млн.

Согласно данным ВОЗ на 2019 год, средняя продолжительность жизни в Туркменистане составила 69,5 года (в 2000-м — 65,6 года).