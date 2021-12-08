«Люди хотели оказаться на Западе, не выходя из дома»

Центробежные силы и экономический кризис могли привести к обновлению СССР, и его распад оказался неожиданным даже для участников Беловежских соглашений. Почему Советский Союз прекратил существование не в 1991 году, а позже, в чем был истинный смысл «парада суверенитетов», и какую роль в распаде страны сыграл случай? Об иллюзиях декабря 30-летней давности, ошибках Горбачева, обиде Назарбаева, счастливой звезде Ельцина и игре Кравчука «Известиям» рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

Что-то внутри

— Каким был Советский Союз к моменту своего распада?

— Уже в 1990 году в стране не было монополии КПСС на власть и идеологию. Уровень свобод был очень высок. Государство переходило от одной экономической системы к другой, что всегда чревато хозяйственным хаосом. Обычно, когда говорят о причинах распада СССР, именно на это указывают пальцем. Мол, если плохо с экономикой, то и страна тоже должна рухнуть. Но нам известен пример США периода Великой депрессии, когда всерьез не ставился вопрос о том, что страна распадется на штаты. Та же Индия — многонациональное, очень сложное государство, пережившее не один серьезнейший кризис, но его целостность сохраняется.

Люди хотели_6 Историк Александр Шубин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Указывают и на другую причину — межнациональные конфликты.

— Есть известное выражение, что Ленин заложил под Советский Союз бомбу замедленного действия, создав союз равноправных наций — вот они его и развалили. Это, на мой взгляд, необоснованное суждение. Рождение СССР в 1922 году не создало национальные конфликты, а заморозило их. Конструкция СССР неплохо справлялась, выдержав такое сокрушительное испытание, как Великая Отечественная война. То что, народы СССР ответили на угрозу в целом сплоченно, стало одной из причин Победы.

— Если бы СССР уцелел, как бы изменились его границы?

— Уже в 1989 году было ясно, что уйдет Прибалтика. В мартовском референдуме 1991 года о сохранении СССР не участвовала группа республик. По моему наблюдению, граница этих неучаствовавших — то есть, взявших курс на уход из состава СССР — территорий примерно соответствовала линии контроля Красной Армии в середине 1920 года. Красная Армия стояла на западе Украины, западе Белоруссии, взяла уже Азербайджан, еще не взяла Армению и Грузию. Это можно трактовать как историческое совпадение, хотя здесь есть о чем подумать. Советский Союз прекрасно мог состояться и без Армении м Грузии. Он де факто состоялся без Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Западной Белоруссии. В марте 1991 года СССР сохранял единство своих крупнейших частей. Он умер не потому, что от него отпали куски, а в результате чего-то, что случилось в его ядре. Он распался изнутри.

— Многие считают, что тут и западные спецслужбы постарались.

— Очевидно, в 1990-1991 годах лидеры США, ФРГ, Великобритания — Буш, Коль, Тэтчер — стремились к тому, чтобы Советский Союз ушел из Восточной Европы. Они помогали движениям в Прибалтике, но устраивать зону непредсказуемого распада на огромной территории, где находилось ядерное оружие? Перед глазами уже был пример Югославии. Они стремились к падению коммунистического режима, надеялись, что Советский Союз станет большим государством, устроенным по западным образцам. Будет периферийная капиталистическая многопартийная и, наверное, банановая республика. Представить, что произойдет в декабре 91-го года, мало кто мог и на Западе.

Люди хотели_8 Митинг в поддержку всех демократических движений Советского Союза накануне Всесоюзного референдума. Вильнюс, площадь Независимости, 16 марта 1991 года Фото: РИА Новости/Игорь Носов

— Так кто развалил Советский Союз?

— Мы все. Одни с большой радостью, и они до сих пор считают это своей заслугой. Другие с печалью. Я признаю и свою долю ответственности. Как и долю ответственности каждого, кто тогда жил в этой стране.

— А в первую очередь — Горбачева, как президента СССР, надо полагать?

— Те, кто пытается изобразить его злонамеренным разрушителем Советского Союза, глубоко несправедливы. Его вина в том, что он плохо играл и проиграл.

— В чем ответственность тех, кто всегда отстаивал целостность СССР?

— Гигантские массы людей выходили защищать демократию в августе 91-го года и свое понимание демократии в 92-м — 93-м годах. Но заступиться за Советский Союз в декабре или осенью 91-го года выходили всего несколько десятков тысяч человек. Причем это были не коммунисты, которые сейчас обвиняют всех, кроме себя. Это были христианские демократы Аксючица (Виктор Аксючиц — философ, народный депутат РСФСР — «Известия») и демократы Травкина (Николай Травкин — создатель Демократической партии России, народный депутат РСФСР — «Известия»). Основная масса населения считала, что все как-то разрулится и получится более или менее нормально. Может быть, так оно и вышло.

Люди хотели_9 Президент СССР Михаил Горбачев. 1991 год Фото: ТАСС/Александр Чумичев

— Если страну разрушили политические игры, то чьи?

— Объективные обстоятельства создали возможность, которой воспользовались прежде всего политические элиты. Частью корыстные, частью добросовестно заблуждавшиеся, частью обманывавшие массы, а частью опиравшиеся на стремление населения к жизни не столько в независимости, сколько на Западе. Не покидая своего дома, эмигрировать на Запад — очень простая и сладкая мечта. Элиты во многом обманули доверие своих избирателей. Отсюда грандиозное разочарование в Ельцине, которое стало очевидным уже в 92-м году. Проигрыш Кравчука на выборах 94-го года тоже о чем-то говорит, как и приход к власти Лукашенко в том же году.

— Авторы Беловежских соглашений, по-вашему, проиграли. Но кто-то же выиграл?

— Те, кто стоял за их спинами. Люди, которые уже видели себя руководителями транснациональных корпораций, взявшими в свои руки так называемую общенародную собственность. Они хотели гарантий. Стремление элит в национальных республиках отгородиться от Москвы совпало со стремлением российских элит отгородиться от возможного реванша союзных структур. Чтобы гарантировать свою собственность, нужно было прервать легитимность прежней власти. Чтобы никто не сказал: «Вы нарушили такой-то закон Советского Союза и получили эту собственность неправильно». Элита стремилась создать непроходимый барьер. Но не только элиты. Очень многие люди хотели, чтобы страница истории перевернулась, чтобы было очевидно, что возврата к временам Брежнева и Андропова не будет.

Дело случая

— Какую роль в распаде СССР сыграл случай?

— Были обстоятельства, казавшихся сначала совершенно случайными, но они мостили дорогу тенденциям. Борьба между Горбачевым и Ельциным шла несколько лет, их отношения были неприязненными, но Горбачев, как аппаратный «великий комбинатор» все время оставлял Ельцина в стране. Он же мог отправить его послом куда-нибудь на Кабо-Верде и все бы забыли, кто это такой. Но Горбачеву нужны были комбинации, противопоставления фигур, например, Лигачеву, и Ельцин остался в игре.

Еще один интересный субъективный фактор: Ельцин в 89-м году еще колебался — идти в 90-м на выборы мэра Москвы с прицелом на пост президента СССР или через Свердловскую область «брать» РСФСР. Бурбулис (Геннадий Бурбулис — тогда создатель политического дискуссионного клуба в Свердловске, позже Госсекретарь РСФСР — «Известия») уговорил его на второй вариант. Если бы Ельцин «взял» столицу СССР, он бы потом боролся не за Россию.

Люди хотели_1 Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР во время пресс-конференции в пресс-центре МИД СССР после объявления о введении в стране чрезвычайного положения. 19 августа 1991 года Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев

— Почему Бурбулис предложил сделать ставку на Россию, а не на СССР?

— Бурбулис общался с Объединенным фронтом трудящихся, охранительной коммунистической структурой, где обсуждались сценарии, как противопоставить Горбачеву Российскую Федерацию. Прежде к России не относились как к субъекту в союзных играх. Ее координирующие экономические структуры были слабы, центр выходил на области и края напрямую, минуя РСФСР. По-настоящему Россия в составе СССР возникла в 1990-м году. И из-за, казалось бы, карьерных игр Ельцина из-под Союза была выбита ключевая опора, без которой он просто не мог существовать.

— Почему не вышло подписать Союзный договор — проект, которому Горбачев отдал столько сил?

— Игра в Союзный договор стала глубочайшей ошибкой Горбачева. Идею в 1988 году выдвинули эстонские коммунисты. Логика у них была такая: в 1940 году прибалтийские республики поглотили незаконно, но мы же коммунисты, мы не против того, чтобы остаться в Советском Союзе, но на особых условиях. Давайте для нас перезаключим Союзный договор. Но когда Горбачев решился использовать этот механизм, чтобы удержать Прибалтийские республики, они уже взяли курс на независимость. Он опоздал. Остальные республики сказали, что хотят равных прав, таких же, как предложены Прибалтике, равной удаленности от Москвы — да, в рамках единого государства. Когда провозглашались суверенитеты, речь шла не о независимости, а о приоритете местного законодательства над центральным.

Люди хотели_4 Борис Ельцин на трибуне во время митинга у Дома Советов РСФСР. 22 августа 1991 года Фото: ТАСС/Александр Чумичев

— Вы имеете в виду «парад суверенитетов»?

— Да, 1990-й год, «парад суверенитетов». Союзный договор должен был определить некую рамку, отделяющую компетенции центра и республик. У Горбачева была мысль подписать побыстрее новый Союзный договор, а потом под него переделать Конституцию. Незаключение Союзного договора стало трактоваться как юридическое основание для прекращения союзного государства, что с юридической точки зрения неверно. Союзный договор 1922 года давно не существовал — он был поглощен Конституцией в 1924 году. Это была просто игра ума республиканских элит.

— Но почему же в 1991 году республики его так и не подписали?

— Горбачев решил все сделать быстро, а значит — небольшой группой лиц. Кто эти лица? Президенты оставшихся республик по формуле 9+1. Начался Новоогаревский процесс. Горбачев сумел во многом убедить партнеров. И в июле 91 года получилась вполне приемлемая конструкция. Во многом сохранялось общее экономическое пространство, оставалось военное и таможенное единство.

Судьба Союза была бы иной, если бы не еще одно совершенно субъективное обстоятельство — выступление ГКЧП, классическое по своей нелепости. Гэкачеписты подорвали всю центральную конструкцию СССР. После их поражения рычаги управления Советским Союзом перешли в руки Ельцина. Республиканские номенклатуры Горбачева не любили, но умели с ним работать, а теперь Ельцин станет президентом СССР? Приедет в Киев, в Душанбе, в Алма-Ату и начнет наводить свои порядки? Центробежный взрыв, произведенный ГКЧП и победой Ельцина в Москве, вылился в парад независимостей в республиках.

Люди хотели_2 Военная техника на Васильевском спуске у Кремля. 19 августа 1991 года Фото: ТАСС/Александр Чумичев

— Но после краха ГКЧП Советский Союз просуществовал еще почти полгода.

— Потому что Горбачев снова показал себя гением кабинетной игры. Он снова собирает президентов — уже не девять, Украина отказалась. В сентябре-ноябре они создают новый проект Союзного договора, более конфедеративного. Если в начале Новоогаревского процесса мотором суверенизации был Ельцин, то теперь стал Кравчук. Видимо, в августе 91-го года Кравчук, который до этого выступал за союзное государство, решил использовать все свое влияние и ресурсы, чтобы добиться независимости. Роль Кравчука в развале СССР и потере шанса на реинтеграцию колоссальна и приоритетна.

Лесные братья

— Правильно ли говорить, что Советский Союз был уничтожен Беловежскими соглашениями, подписанными Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем 8 декабря?

— В конце ноября 1991 года СССР был жив, и разговоры о том, что в Беловежской пуще просто констатировали его смерть — несостоятельны. Советский Союз — это не юридическая комбинация, запись в мифическом Союзном договоре. Продолжали ходить поезда, летать самолеты, охранялись границы, поступало электричество.

Люди, которые собрались в Беловежской пуще, не знали, что им предстоит принять такое решение. Но у них было шестое чувство власти, которое подсказывало им, что Горбачев может отыграться. Они хотели создать что-то, новое, единое, но без Горбачева.

Люди хотели_3 Водружение нового трехцветного флага России на крыше здания городского Совета в Курске. Август 1991 года Фото: ТАСС/Олег Сизов

— С какой целью российская делегация ехала в Беловежскую пущу?

— Ельцину было важно договориться с Кравчуком. Он привез проект, который составили в Ново-Огарево. Ехала большая группа экспертов, среди них Гайдар, Бурбулис, Шахрай. Потом Кравчук признавал, что российская команда была наиболее сильной, имевшей наработки на все случаи жизни.

Первое, что сделал Ельцин — протянул Кравчуку документ и сказал, что привез проект как почтальон. Если Кравчук подпишет, «то и я подпишу». Ельцин переложил ответственность на Кравчука, потому что у Ельцина были варианты, а Кравчук заявил, что у него вариантов нет — он в Советский Союз не возвращается, за ним стоит воля народа. Там же, кстати, состоялся банкет в честь избрания Кравчука — он после Ельцина, только 1 декабря стал президентом. Шушкевич был председателем Верховного Совета Белорусской ССР.

— Помимо банкета, они успели и соглашения составить. Причем очень быстро.

— Ночь с 7-го на 8-е прошла в работе комиссий. Но даже Бурбулис, который произнес формулу, что Советский Союз «прекращает свое существование как геополитическую реальность», говорил, что она родилась в Вискулях. Заранее никто не собирался ликвидировать Союз — во всяком случае, так четко и определенно, как было сделано. Но 8 декабря они решили совершить историческое деяние масштаба XX века. Они прекратили существование СССР как геополитической реальности, а не как юридического фактора. Они чувствовали себя волшебниками, которые произносят магическую формулу — и Советский Союз исчезает, как дым. Самое удивительное, что у них получилось. Хотя в тот момент Советский Союз существовал, и то, что они провозгласили, не имело никакой юридической силы.

Люди хотели_7 Президент РФ Борис Николаевич Ельцин (справа), Председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич (в центре) и президент Украины Леонид Кравчук (слева) после подписания соглашения о создании СНГ в Беловежской Пуще. 8 декабря 1991 года Фото: РИА Новости/Юрий Иванов

— То есть, не разрушили государство, а переучредили его?

— Была создана структура, которая вроде бы заменяла Советский Союз — Содружество Независимых Государств. Но не осталось двери, через которую можно вернуться. Стало ясно, что это уже точно не единая страна — появятся международно признанные границы, которые обрастут таможнями, появятся различия в законодательстве, валюты. Распад большого пространства стал необратимым.

— И все же «деятели распада» — освободители или разрушители?

— Подписанты Беловежского соглашения переворачивали страницу, совершенно не понимая, какая будет следующей. Следующая оказалась не такой, как им казалось, и не такой, как казалось российскому Верховному Совету, который 12 декабря ратифицировал договор. Но даже коммунисты проголосовали «за» — они наивно думали, что это будет просто другой Советский Союз.

Люди хотели_5 Металлический серп и молот, сломанный вместе с Доской почета, в районе Киевского вокзала. Ноябрь 1991 года Фото: ТАСС/Александр Неменов

— 8 декабря 1991 года «отменили» СССР, но большинство республик оставались в его составе, оставался и президент.

— Мнение Назарбаева могло что-то скорректировать, но теперь ему оставалось только присоединиться к произошедшему. В шоке был и Горбачев, но он уже ничего не мог поделать, его просто уведомили. Он отказался стать "украшением" СНГ и подал в отставку, признав поражение. Назарбаев в итоге решил, что лучше быть внутри СНГ, чем вне. Невозможно сохранить Советский Союз со столицей в Алма-Ате, поэтому 21 декабря в ней собралась новая конференция, которая переучредила СНГ. Флаг СССР спустили с кремлевской башни в ночь с 25 на 26 декабря. В этот Новый год было непонятно, кто должен поздравлять народ. И нас поздравил сатирик Михаил Задорнов.