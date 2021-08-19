«Взять с собой из прошлого в будущее весь журналистский опыт»
О появлении в стране Государственного комитета по чрезвычайному положению советский народ узнал 19 августа 1991 года сначала по радио, а потом и из телевизора, где до этого шел балет «Лебединое озеро». До «нормализации обстановки» ГКЧП ввел в Москве чрезвычайное положение, приостановил деятельность партий и общественных организаций (кроме КПСС), запретил митинги и забастовки, закрыл ряд СМИ. Репрессии не коснулась «Известий» — органа Советов народных депутатов СССР, учрежденного в дни Февральской революции 1917 года. Газета выходила дважды в день — один выпуск распространялся в Москве, другой — по всему СССР. Выпуски частично различались. Рассказываем, о чем писали «Известия» 30 лет назад и как те августовские дни радикально изменили судьбу газеты.
20 августа. Две стороны одной газеты
20 августа «шапкой» номера на первой полосе общесоюзного выпуска стало обращение членов ГКЧП к советскому народу, написанное два дня назад.
«Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе Михаила Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. Страна по существу стала неуправляемой», — говорится в тексте от имени Государственного комитета по чрезвычайному положению.
ГКЧП объявил, что берет на себя ответственность за судьбу Родины, и пообещал принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса.
Помимо обращения членов ГКЧП газета опубликовала указы новой власти. Среди них преобладали различные временные запреты: на политическую деятельность, митинги и забастовки и т. п. Из центральных печатных СМИ разрешение на выпуск получили только газеты «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя» и «Сельская жизнь».
В Москве с 19 августа вводилось чрезвычайное положение, власть в городе передавалась коменданту в лице командующего войсками Московского военного округа генерал-полковника Николая Калинина.
Все эти важнейшие решения нового руководства Советского Союза были опубликованы на первой полосе. Но на второй редакция дала слово лидерам Российской Федерации. Читателям представили сокращенную версию обращения «К гражданам России», подписанного президентом РСФСР Борисом Ельциным, председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым и и. о. председателя Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.
Позиция оказалась смутьянской.
«Комитет, пришедший к власти, — незаконный, — провозгласили руководители республики. — Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета».
Далее читатели «Известий» узнали, что руководство России среди прочего потребовало немедленного созыва чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. Не дожидаясь от ГКЧП реакции на воззвание, российская власть призвала граждан немедленно объявить всеобщую забастовку.
В московском выпуске от 20 августа прямо на первой полосе корреспонденты газеты рассказали, как живет столица в условиях чрезвычайного положения. Город проигнорировал запреты путчистов. В полдень 19 августа на Советской площади перед зданием Моссовета состоялся многотысячный митинг, ставший ответом москвичей на введение ЧП.
«Вечером 19 августа мы побывали у здания Дома Советов РСФСР, окрещенного в народе Белым домом. Сооружались баррикады со стороны набережной Москвы-реки, моста, а также всех автомагистралей. Все подходы были перегорожены троллейбусами, автобусами, перевернутыми грузовиками, садовыми скамейками. На баррикады, в возведении которых участвовали добровольцы — автокрановщики и бульдозеристы, шли строительные плиты и арматура, а также железные решетки с ограды территории Дома Советов. У подъездов здания организовывались группы самообороны», — передавали репортеры.
«Сейчас, когда подписывается номер газеты, мимо здания редакции по Тверской улице идет многотысячная демонстрация», — завершили известинцы актуальный репортаж.
21 августа. Поближе к народу
В 10 утра 21 августа открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, на которой с докладом выступил Руслан Хасбулатов. В горячем редакционном материале от этого числа «Известия» привели его слова. «Отстранение от власти законного президента страны — это переворот, а ГКЧП поставил страну на грань гражданской войны... В Москву были стянуты войска. Более 500 танков десяти различных дивизий, включая полки спецназа и КГБ. Перед ними была поставлена прямая задача — захват здания российского парламента, которое было оцеплено плотным кольцом броневой техники и войск», — рассказал о планах ГКЧП и. о. председателя Верховного Совета РСФСР.
События ночи с 20 на 21 августа добавили известинцам храбрости. Первую полосу общесоюзного выпуска украшал материал под заголовком «Реакция не прошла». «Чем дальше, тем все очевиднее, что отстранение от власти президента СССР Михаила Горбачева, введение чрезвычайного положения не только не спасает страну от жесточайшего кризиса, но, напротив, усугубляет его, не только не отводит опасность гражданской войны, но может ее приблизить», — писала окончательно прозревшая редакция. По мнению коллектива, чрезвычайные меры, насилие, антидемократические действия не принесут мир, спокойствие и согласие. «Нас же пытаются силой столкнуть на путь, ведущий в бездну. Но есть еще большая сила — это разум и единство народа. В этом — наша надежда. И спасение», — резюмирует редколлегия.
Репортажи о событиях на московских улицах, когда по городу разъезжали танки и бронетранспортеры, сопровождались выразительными снимками. Среди них — известное фото БТР, таранящего троллейбус.
«Более 70 тысяч москвичей собрались в эту пасмурную ночь на Краснопресненской набережной, и шесть бронетанковых колонн, которые всю ночь маневрировали вокруг здания Верховного Совета РСФСР, не осмелились пойти на штурм», — сообщали корреспонденты, акцентируя внимание читателей на том, что своим поступком москвичи отважно проигнорировали приказ генерала Калинина о комендантском часе. «Взявшись за руки, многочисленными живыми кольцами окружив "Белый дом", они простояли всю ночь лицом к лицу с танками и бронемашинами. После бессонной ночи, для многих второй подряд ночи на ногах, тысячи молодых и старых, "демроссов" и коммунистов, были неизменно приветливы, делились последним глотком горячего чая из термоса», — передали корреспонденты.
По горячим следам они попытались установить обстоятельства гибели трех защитников Белого дома. Видимо, репортеры очень торопились. Да и редакторы не успевали править тексты. «Когда примерно в половине второго ночи по Садовому кольцу шла колонна боевой техники Таманской дивизии, открылся задний люк, — сообщали корреспонденты. — Туда прыгнул прямо на броню молодой парень в высоких коричневых ботинках. Изнутри прозвучала автоматная очередь. Парень был убит наповал и повис на броне. Второй человек бросился к бронемашине, говорили, что он хотел снять товарища с люка и попал под гусеницы. Их имен не знали, на вид парням было не больше двадцати пяти лет. Двоих погибших забрала машина "Скорой помощи"». В финале авторы репортажа уточнили, что ушли от Белого дома лишь в восьмом часу утра.
БТР Таманской дивизии стояли на Пушкинской площади возле здания редакции «Известий» начиная с 19 августа. Утром 21 августа боевые машины выстроились в походную колонну. «Да, уходим. В очередной раз подставлена армия... Стыдно за все», — якобы сказал собравшимся вокруг москвичам командир мотострелкового подразделения старший лейтенант Олег Скобеев.
Информацию о выводе войск подтвердили «Известиям» начальник штаба Московского военного округа генерал-лейтенант Леонид Золотов и командующий войсками округа генерал-полковник Николай Калинин.
22 августа. Президент возвращается, главред уходит
Номер открылся заявлением президента СССР Михаила Горбачева, сумевшего наладить связь со страной и вырваться из заточения в крымском Форосе. Он сообщил, что полностью владеет ситуацией и в ближайшие сутки готов приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме. Факт возвращения главы государства в Москву «Известия» подкрепили фотоснимком с аэродрома.
На той же странице был опубликован текст «Решения редколлегии и коллектива "Известий"». Сотрудники газеты объявили об отстранении от должности главного редактора Николая Ефимова за то, что он «занял позицию путчистов». А поскольку учредитель «Известий», Президиум Верховного Совета СССР, «не обеспечил свободное функционирование газеты в период антиконституционного путча», коллектив задумал «приостановить учредительство» и пересмотреть вопрос о статусе издания — для чего подготовить и принять новый Устав. Вопрос о новом главном редакторе откладывался до возвращения из командировки заместителя главного редактора Игоря Голембиовского.
23-24 августа. Еще один переворот
В ночь с 22 на 23 августа по санкции генерального прокурора СССР состоялись аресты лиц, причастных к созданию ГКЧП. «Известия» подробно осветили это событие 23 августа.
Главный материал номера за этот день был посвящен обстоятельствам гибели трех защитников Белого дома — Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Газета проанонсировала подробности организации церемонии прощания и похорон.
Этот день сыграл ключевую роль в истории «Известий». Из командировки вернулся Игорь Голембиовский. На многолюдном собрании трудового коллектива было принято решение об учреждении газеты «Известия» как издания трудового коллектива, принят новый Устав, а Игорь Голембиовский избран главным редактором. Тогда же, 23 августа, Министерство печати и массовой информации РСФСР зарегистрировало издание в его новом статусе.
Об этих событиях газета подробно написала в номере от 24 августа. На четвертой полосе в статье «Новые старые "Известия"» коллектив редакции пообещал не выпустить ни одного номера, которого потом пришлось бы стыдиться. «Но это не значит, что мы отрекаемся от славных известинских традиций, от тех "Известий", в которых служили Анатолий Аграновский, Нина Александрова, Евгений Кригер. Мы постараемся взять с собой из прошлого в будущее весь журналистский опыт, сложившийся в нашей газете», — пообещали известинцы.