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В Литве демонтируют два памятника советским воинам

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Два памятника советским солдатам демонтируют в понедельник в Кедайняйском районе Литвы. Об этом 25 апреля сообщает сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

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«В Кедайняй до сих пор оставалось два памятника в честь воинов Советской армии — на кладбище на улице Клеву и на кладбище Шета. В течение сегодняшнего дня они оба будут демонтированы», — передает портал.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились в республике после начала спецоперации России. В Литве на этом фоне развернулась масштабная антироссийская кампания.

Также в понедельник сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским солдатам Великой Отечественной войны в поселке Жалёйи в Вилкавишкского района Литвы. Вечером в воскресенье было замечено, что памятник воинам в деревне Жалёйи залит краской синего и желтого цветов.

В конце прошлой недели два памятника советским воинам в Каунасе и окрестностях Клайпеды облили краской.

23 апреля председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятников советским воинам.

Посольство России в Литве в свою очередь назвало происходящее «варварством» и «кощунством». В дипмиссии отметили, что подобные действия направленными на разжигание страха и ненависти в стране.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР..

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