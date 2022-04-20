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В Польше намерены снести три памятника советским солдатам

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Три памятника советским солдатам снесут в Польше в среду, 20 апреля. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши (IPN).

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«Демонтаж памятника, посвященного Красной Армии, с участием президента IPN доктора Кароля Навроцкого состоится в Седльце (Великопольское воеводство)», — говорится в сообщении.

Навроцкий призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все символы, которые поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм.

Также в среду будут снесены памятники в Мендзыблоци Великопольского воеводства и Гончарско Нижнесилезского воеводства.

Памятник красноармейцу в Седльце был воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны. Позже воинское захоронение было перенесено на военное кладбище, а памятник переместили на пересечение улиц Збоншыньской и Новый Свят.

18 апреля законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам представила в парламент Эстонии фракция консервативной народной партии (EKRE). По словам депутата от партии Пауля Пуустусмаа, «пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших».

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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