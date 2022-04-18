В Эстонии представили законопроект о демонтаже памятников советским солдатам

Законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам представила в парламент Эстонии в понедельник, 18 апреля, фракция консервативной народной партии (EKRE). Об этом сообщает Delfi.

По словам депутата от партии Пауля Пуустусмаа, «пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».

Парламентарий отметил, что эстонское правительство должно создать правовые основы для корректного удаления памятников, посвященных деятельности российской армии, из публичного пространства. Особенно остро этот вопрос встал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, пояснили инициаторы законопроекта.

Ранее в этот день на Центральном военном кладбище в Таллине неизвестные осквернили памятник Воину-освободителю. Вандалы спилили орден на гимнастерке.

11 апреля стало известно о другом акте вандализма в отношении памятника советским воинам в Эстонии. В городе Отепя памятник советским воинам Второй мировой войны разрисовали в цвета украинского флага. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.