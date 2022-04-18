Прямой эфир
Мир
В Эстонии представили законопроект о демонтаже памятников советским солдатам
Мир
Макрон отказался определять «красную линию» по ситуации вокруг Украины
Мир
США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР
Мир
Пентагон подтвердил готовность обучать ВСУ работе с американскими гаубицами
Мир
Макрон обсудит с Байденом и союзниками новые санкции против России
Мир
В США назвали военно-промышленный комплекс России следующим этапом санкций
Мир
Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине
Интернет
Google опроверг снятие секретности в картах над военными объектами РФ
Туризм
Emirates Airlines заявила о планах продолжить полеты в РФ
Интернет
Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK
Общество
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
Сюжет:

В Эстонии представили законопроект о демонтаже памятников советским солдатам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам представила в парламент Эстонии в понедельник, 18 апреля, фракция консервативной народной партии (EKRE). Об этом сообщает Delfi.

Атака на бессмертных: в России участились осквернения мемориалов
В центре внимания вандалов Вечный огонь, памятники воинам-освободителям и православные храмы

По словам депутата от партии Пауля Пуустусмаа, «пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».

Парламентарий отметил, что эстонское правительство должно создать правовые основы для корректного удаления памятников, посвященных деятельности российской армии, из публичного пространства. Особенно остро этот вопрос встал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, пояснили инициаторы законопроекта.

Ранее в этот день на Центральном военном кладбище в Таллине неизвестные осквернили памятник Воину-освободителю. Вандалы спилили орден на гимнастерке.

11 апреля стало известно о другом акте вандализма в отношении памятника советским воинам в Эстонии. В городе Отепя памятник советским воинам Второй мировой войны разрисовали в цвета украинского флага. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022