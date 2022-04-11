В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам

В эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Памятник Второй мировой войны в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. На нем синей краской написали букву Y», — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших».

На прошлой неделе в эстонском городе Тапа неизвестные осквернили еще один памятник Второй мировой войны, покрасив его в белый цвет. Посольство России в Таллине выразило протест против акта вандализма, опубликовав комментарий в своем Telegram-канале. Оно также призвало власти Эстонии к оперативному приведению в порядок внешнего вида монумента.

10 апреля департамент полиции при МВД Литвы сообщил о расследовании актов вандализма, совершенных в отношении памятников советским воинам на местах захоронений в городе Шета и Куркляй. Мемориалы были залиты красной, желтой и синей красками.

До этого, 8 апреля, схожее происшествие произошло в городе Мариямполь, где памятник советским воинам залили зеленой краской и жидкостью темного цвета. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения памятника.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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