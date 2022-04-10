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В двух районах Литвы осквернили памятники советским воинам

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Полиция Литвы расследует акты вандализма, совершенные в отношении памятников советским воинам на местах захоронений в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района. Об этом сообщил в воскресенье, 10 апреля, департамент полиции при МВД балтийской республики.

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«Памятники советским воинам были залиты красной, желтой и синей красками», — указали в департаменте.

Согласно литовским законам, осквернение захоронения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. На воинском кладбище Куркляя захоронен 221 боец советской армии, в Шете — 236 солдат и офицеров, в том числе Герой Советского Союза Афанасий Лошаков.

Ранее 8 апреля схожее происшествие произошло в городе Мариямполь, где памятник советским воинам залили зеленой краской и жидкостью темного цвета. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения памятника.

До этого 4 марта сообщалось, что в Молдавии памятник танку Т-34, посвященный героям Великой Отечественной войны, выкрасили в цвета украинского флага.

27 февраля в Риге привели в порядок оскверненный памятник советским воинам, который неизвестные 25 февраля облили желтой и синей краской и на латышском языке написали: «Слава Украине!». Полиция Латвии сообщила, что проводит расследование.

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