Осквернение памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине является следствием ярой антироссийской кампании и русофобии, виновные в акте вандализма должны быть наказаны. Об этом 18 апреля заявили в посольстве России в Эстонии.

«Стало известно об очередном вопиющем акте вандализма в отношении советского (российского) военно-мемориального наследия в Эстонии. На этот раз жертвой стал памятник Воину-Освободителю на таллинском Центральном военном кладбище. Неизвестным лицом спилен орден с гимнастерки», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

В диппредставительстве подчеркнули, что чувствующие свою безнаказанность злоумышленники подняли руку на главный символ освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

«Надеемся, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов. Виновные должны быть найдены и наказаны в назидание тем, кто хотел бы последовать их примеру», — добавили в посольстве.

11 апреля стало известно о другом акте вандализма в отношении памятника советским воинам в Эстонии. В городе Отепя памятник Второй мировой войны разрисовали в цвета украинского флага. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших».

На прошлой неделе в эстонском городе Тапа неизвестные осквернили еще один памятник Второй мировой войны, покрасив его в белый цвет. Посольство России в Таллине выразило протест против акта вандализма и призвало власти Эстонии к оперативному приведению в порядок внешнего вида монумента.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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