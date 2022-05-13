Спецоперация в Донбассе 13 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Представители НМ ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки украинские сепаратисты в ходе противостояния с народной милицией республики потеряли 5 человек личного состава, бронетранспортер и две единицы автомобильной техники. Продолжается доставка гуманитарных грузов жителям освобожденных территорий и прифронтовых населенных пунктов республики.





Со стороны украинских подразделений продолжаются обстрелы населенных пунктов Старомихайловка, Ясиноватая и Горловка. Под огнем находится также Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили в ДНР.





Администрация Донецка напомнила жителям города о необходимости иметь дома запас питьевой и технической воды на несколько дней. Об этом сообщили в Штабе ТерО ДНР.





Промзона города Рубежное полностью зачищена от украинских сепаратистов. Об этом сообщили в народной милиции ЛНР.





Семьям мирных жителей Белгородской области, погибших от обстрелов со стороны Украины, будут выплачивать по 3 млн рублей. Раненым выделят по 500 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





Военнослужащие РФ впервые применили для уничтожения бронетехники ВСУ новейшую модификацию беспилотника. Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику противника, сообщил телеканал «Звезда».





Более 500 граждан эвакуированы из Мариуполя в Безыменное за минувшие сутки. Среди эвакуированных - 36 детей. Об этом сообщили в ДНР.





За 86 дней на территории ДНР погибли 113 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 517 мирных жителей, из них 42 ребенка. Поврежден 3371 жилой дом, пострадали 710 объектов гражданской инфраструктуры. За этот период зафиксировано 2738 фактов ведения огня украинскими военнослужащими, из них 2477 - с применением тяжелого вооружения. Данные предоставлены СЦКК ДНР.





По сообщению ДНР, в Александровке в результате обстрелов ВСУ обесточены 29 трансформаторных подстанций, больница, школа и детский сад. Без энергоснабжения остались 2 600 бытовых абонентов. Жителям советуют не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов не покидать убежище.





Спецназом Росгвардии сбит беспилотник в Харьковской области.





Более 57 тысяч жителей ДНР и ЛНР с начала недели пересекли границу России в Ростовской области. Только за истекшие сутки через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прошли более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Пограничном управленим ФСБ России по Ростовской области.





По информации СЦКК ДНР, утром со стороны ВСУ зафиксированы обстрелы населенных пунктов Лозовского и Ясиноватой. Сепаратисты выпустили 6 снарядов и 5 ракет.





За минувшие сутки украинские военнослужащие 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Один человек погиб, а пять получили ранения, сообщили в СЦКК ДНР.





Для беспрепятственного передвижения по освобожденной территории ДНР жителям Мариуполя следует обратиться в тетрриториальный орган внутренних дел для проверки. После ее прохождения гражданам выдается справка, которую необходимо предоставить в военную комендадутур одного из населенных пунктов. После этого будет выдан пропуск, дающий право на беспрепятственное передвижение. Об этом сообщили в ДНР.





В результате обстрела украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики в Верхнеторецком погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в Штабе ТерО ДНР.





Министерство финансов Украины оценило расходы на военные нужды с 24 февраля. Киев потратил на эти цели $8,3 млрд.