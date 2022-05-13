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Спецоперация в Донбассе 13 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Специальная военная операция по защита Донбасса продолжается.Турция согласилась стать посредником на переговорах между Россиией и Украиной об эвакуации военных с территории «Азовстали». На заводе помимо военных остаются офицеры полиции и пограничники. Прежде всего планируется эвакуировать тяжелораненных. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также обо всем, что происходит в мире на фоне украинских событий — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:27
Представители НМ ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки украинские сепаратисты в ходе противостояния с народной милицией республики потеряли 5 человек личного состава, бронетранспортер и две единицы автомобильной техники. Продолжается доставка гуманитарных грузов жителям освобожденных территорий и прифронтовых населенных пунктов республики.
Сегодня, 10:21
Со стороны украинских подразделений продолжаются обстрелы населенных пунктов Старомихайловка, Ясиноватая и Горловка. Под огнем находится также Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили в ДНР.
Сегодня, 10:19
Администрация Донецка напомнила жителям города о необходимости иметь дома запас питьевой и технической воды на несколько дней. Об этом сообщили в Штабе ТерО ДНР.
Сегодня, 10:17
Промзона города Рубежное полностью зачищена от украинских сепаратистов. Об этом сообщили в народной милиции ЛНР.
Сегодня, 10:06
Семьям мирных жителей Белгородской области, погибших от обстрелов со стороны Украины, будут выплачивать по 3 млн рублей. Раненым выделят по 500 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сегодня, 10:01
Военнослужащие РФ впервые применили для уничтожения бронетехники ВСУ новейшую модификацию беспилотника. Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику противника, сообщил телеканал «Звезда».
Сегодня, 09:57
Более 500 граждан эвакуированы из Мариуполя в Безыменное за минувшие сутки. Среди эвакуированных - 36 детей. Об этом сообщили в ДНР.
Сегодня, 09:50
За 86 дней на территории ДНР погибли 113 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 517 мирных жителей, из них 42 ребенка. Поврежден 3371 жилой дом, пострадали 710 объектов гражданской инфраструктуры. За этот период зафиксировано 2738 фактов ведения огня украинскими военнослужащими, из них 2477 - с применением тяжелого вооружения. Данные предоставлены СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:46
По сообщению ДНР, в Александровке в результате обстрелов ВСУ обесточены 29 трансформаторных подстанций, больница, школа и детский сад. Без энергоснабжения остались 2 600 бытовых абонентов. Жителям советуют не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов не покидать убежище.
Сегодня, 09:45
Спецназом Росгвардии сбит беспилотник в Харьковской области.
Сегодня, 09:37
Более 57 тысяч жителей ДНР и ЛНР с начала недели пересекли границу России в Ростовской области. Только за истекшие сутки через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прошли более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Пограничном управленим ФСБ России по Ростовской области.
Сегодня, 09:32
По информации СЦКК ДНР, утром со стороны ВСУ зафиксированы обстрелы населенных пунктов Лозовского и Ясиноватой. Сепаратисты выпустили 6 снарядов и 5 ракет.
Сегодня, 09:27
За минувшие сутки украинские военнослужащие 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Один человек погиб, а пять получили ранения, сообщили в СЦКК ДНР.
Сегодня, 09:23
Для беспрепятственного передвижения по освобожденной территории ДНР жителям Мариуполя следует обратиться в тетрриториальный орган внутренних дел для проверки. После ее прохождения гражданам выдается справка, которую необходимо предоставить в военную комендадутур одного из населенных пунктов. После этого будет выдан пропуск, дающий право на беспрепятственное передвижение. Об этом сообщили в ДНР.
Сегодня, 09:11
В результате обстрела украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики в Верхнеторецком погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в Штабе ТерО ДНР.
Сегодня, 08:30
Министерство финансов Украины оценило расходы на военные нужды с 24 февраля. Киев потратил на эти цели $8,3 млрд.
Сегодня, 08:27
Российские военнослужащие заняты разминированием Азовского побережья - перед отступлением украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Боевики использовали противодесантные мины.
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