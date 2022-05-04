Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), увеличилось до 11. Об этом 4 мая сообщил минздрав ДНР в Telegram.

«По состоянию на 13:54 (совпадает с мск. — Ред.) в результате возгорания на нефтебазе в городе Макеевке пострадали 11 человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что шесть человек госпитализированы, пяти гражданам помощь оказана амбулаторно. Также известно об одном погибшем.

Атака на нефтебазу в Макеевке Донецкой Народной Республики произошла ранее в этот день, в результате загорелись четыре резервуара.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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