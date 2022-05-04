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Один человек погиб в результате обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке

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В результате обстрела украинскими войсками нефтебазы в Макеевке погиб один человек, еще двое получили ранение. Об этом 4 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские войска обстреляли Макеевку в среду, 4 мая. В результате атаки на нефтебазе, расположенной в городе, произошло возгорание четырех резервуаров.

Спецоперация в Донбассе 4 мая. Текстовая трансляция
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Также в распоряжении «Известий» появилось видео, в котором корреспондент издания Александр Сафиулин показал последствия обстрела Макеевки. Украинские боевики ударили по жилому кварталу города гаубицей калибра 122 мм.

28 апреля в Макеевке погиб один ребенок в результате обстрела города украинскими войсками. Известно, что ребенок 2010 года рождения был госпитализирован с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком, однако спасти его не удалось.

Кроме того, в тот день ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей. По данным штаба теробороны, тогда украинские войска атаковали жилые кварталы Макеевки с применением РСЗО 9К57 «Ураган».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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