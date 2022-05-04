Нефтебаза загорелась после обстрела Макеевки в ДНР

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в понедельник, 4 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате атаки загорелась нефтебаза.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал последствия обстрела города. Украинские боевики ударили по жилому кварталу гаубицей калибра 122 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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