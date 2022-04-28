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В ДНР заявили о гибели ребенка в результате обстрела Макеевки ВСУ

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Один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что ребенок 2010 года рождения был госпитализирован с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком, однако спасти его не удалось.

Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей.

По данным штаба теробороны, ранее в этот день украинские войска атаковали жилые кварталы Макеевки с применением РСЗО 9К57 «Ураган».

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 11 человек.

В этот же день стало известно о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка Шахта имени Абакумова в Донецкой области.

Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил, еще несколько зданий сильно повреждены.

Также во вторник украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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