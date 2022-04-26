Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка шахты Абакумова в ДНР

Два человека были ранены при обстреле украинскими военными поселка шахты им. Абакумова в Донецкой области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил, еще несколько зданий сильно повреждены.

Как рассказали местные жители, поблизости нет никаких военных объектов. По их мнению, Вооруженные силы Украины специально атакуют жилые районы, чтобы запугать людей.

«Начало на меня все сыпаться, ребенок испугался тоже. Мы вылезали через разрушения, ничего не было видно, всё в пыли было, короче, нет слов», — рассказал местный житель Алексей.

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки противник выпустил 280 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

Накануне стало известно, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР.

24 апреля стало известно, что украинские военные обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».