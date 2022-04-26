Прямой эфир
Мир
Великобритания расширила пакет экспортных санкций против России
Общество
В России могут создать национальную библиотеку шрифтов
Мир
Словакия оказала Украине военную помощь на €130 млн
Экономика
В Роскачестве назвали бренды некачественного сливочного масла
Экономика
Клиенты банков и МФО резко сократили долю досрочных погашений займов
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний
Сюжет:

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских войск

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины
При этом российские военные пока не разрушают железнодорожные мосты

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:37 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка. Выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», — сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что украинские военные обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское.

В этот же день украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022