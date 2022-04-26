В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских войск

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:37 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка. Выпущено 15 снарядов калибром 122 мм», — сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что украинские военные обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское.

В этот же день украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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