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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

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Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка. Выпущено три снаряда калибром 122 мм», — сообщает представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Спустя 15 минут (в 07:20) был зафиксирован второй обстрел украинскими войсками в сторону Горловки (поселок шахты имени Ленина). Отмечается, что они выпустили по населенному пункту пять снарядов калибром 122 мм.

Днем ранее, 23 апреля, стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали пять мирных жителей из двух населенных пунктов ДНР. В Мариуполе были ранены двое мужчин и две женщины. В поселке городского типа Талаковка ранения получил мужчина.

В тот же день жители Петровского района Донецка подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Также украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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