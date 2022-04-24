Украинские военные обстреляли Луганское снарядами калибра 122 мм

Военные Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 16:00 (мск) 24 апреля обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское. Об этом написали в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Луганское: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Утром того же дня украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

В 10:00 в сторону Кировского района Донецка выпустили шесть снарядов 122-го калибра. Спустя час еще четыре снаряда — в сторону уже Петровского района города.

В 11:00 украинские войска выпустили в сторону Ясиноватой 10 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Еще 10 таких же ракет ВСУ выпустили в населенный пункт спустя час.

Утром 24 апреля украинские войска обстреляли и Горловку, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

По итогам 22 апреля за сутки территория Луганской Народной Республики (ЛНР) была дважды обстреляна украинской стороной. В результате обстрелов ранена места жительница 1976 года рождения. Кроме того, повреждено и разрушено 13 жилых домов, а также повреждено два легковых автомобиля.

Днем ранее ВСУ обстреляли поселения Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм. В результате обстрела были повреждены восемь жилых домов и детский сад «Березка».

19 апреля ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ЛНР. Было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждено два жилых дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе.

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