ВСУ дважды за сутки обстреляли ЛНР

За сутки территория Луганской Народной Республики (ЛНР) была дважды обстреляна украинской стороной. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксировано два обстрела по населенному пункту Донецкий и населенному пункту Фрунзе с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм (восемь снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (10 снарядов)», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов ранена места жительница 1976 года рождения. Кроме того, повреждено и разрушено 13 жилых домов, а также повреждено два легковых автомобиля.

Днем ранее ВСУ обстреляли поселения Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм. В результате обстрела было повреждено восемь жилых домов и детский сад «Березка».

19 апреля ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ЛНР. Было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждено два жилых дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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