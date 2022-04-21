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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселения Золотое-5 и Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм. Такое заявление сделало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (11 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Золотое-5 повреждено восемь жилых домов и детский сад «Березка», — заявляется в публикации.

19 апреля Вооруженные силы Украины восемь раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики. Было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждено два жилых дома.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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