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В ДНР два человека пострадали из-за обстрелов со стороны Украины

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Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 25 апреля.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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Так, пострадал мужчина 1954 года рождения в населенном пункте Старомалиновка. Место и обстоятельства ранения второго мирного жителя, молодого человека 2002 года рождения, уточняются.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные в 16:00 мск обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское.

По итогам 22 апреля за сутки территория Луганской Народной Республики была дважды обстреляна украинской стороной. В результате обстрелов ранена местная жительница 1976 года рождения. Кроме того, повреждено и разрушено 13 жилых домов, а также повреждено два легковых автомобиля.

19 апреля Вооруженные силы Украины восемь раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики. Было выпущено более 100 снарядов, в результате обстрела погибла мирная жительница. Кроме того, повреждено два жилых дома.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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