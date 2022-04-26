В ДНР сообщили о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР), по последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 11 человек. Об этом сообщили во вторник, 26 апреля, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Мариуполе пострадали семь мужчин от 31 до 75 лет, а также две женщины в возрасте от 43 до 78 лет.

В населенном пункте Старомлиновка пострадали две женщины от 18 до 38 лет.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1257 человек, в том числе 67 детей.

Ранее в этот день сообщалось о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка шахты им. Абакумова в Донецкой области.

Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил, еще несколько зданий сильно повреждены.

Также во вторник украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

Накануне стало известно, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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