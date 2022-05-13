ВСУ выпустили 15 снарядов из «Града» по Ясиноватой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что первые пять ракет были выпущены в 6:30, еще 10 снарядов прилетели в Ясиноватую со сторону украинских позиций через 10 минут.

«После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град»; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

С 17 февраля по 12 мая в ЛНР погибли 25 мирных жителей, в том числе ребенок, в результате атак со стороны ВСУ. Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК накануне, еще 50 человек получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что за три месяца зафиксировано 933 обстрела территории республики украинскими войсками, всего противник применил 9616 боеприпасов, в том числе ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (8 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1795 снарядов).

10 мая министерство здравоохранения ДНР сообщило, что при обстреле украинскими военными Киевского района Донецка погибли два человека, еще пять, в том числе 9-летний ребенок, пострадали. Обломки снаряда обнаружены на территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР, уточнили в ведомстве.

В тот же день ВСУ обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм. Как рассказал позже житель Донецка корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, он стал очевидцем последствий обстрела со стороны ВСУ в микрорайоне Текстильщик. Мужчина поделился, что видел, как после обстрела города реактивной системой залпового огня «Ураган» жители в крови разбегались по домам.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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