Прямой эфир
Мир
Два человека погибли в результате обстрела Киевского района Донецка
Политика
Путин призвал избегать бюрократизма при помощи погорельцам в регионах
Мир
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу республики
Политика
Путин напомнил чиновникам об ответственности в связи с пожарами
Мир
ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства
Происшествия
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров
Мир
В Польше сочли достаточным выражение сожаления из-за инцидента с послом России
Интернет
Сайт «Бессмертного полка» подвергался DDoS-атакам 9 мая
Политика
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Мир
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать Зеленского в парламенте страны
Мир
Россия отказалась от участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине
Сюжет:

Два человека погибли в результате обстрела Киевского района Донецка

Два человека погибли и пять пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 10 мая в Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«По состоянию на 14.05 мск в результате обстрела Киевского района 10.05.2022 пострадало пять человек, один из которых ребенок 9 лет», — отметили в ведомстве.

До прибытия скорой от полученных ран скончались еще два человека.

Обломки снаряда обнаружены территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР. Строение не повреждено, пострадавших на территории больницы нет.

Также 10 мая житель Донецка рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину о пострадавших при обстреле ВСУ. Украинские военные ударили по мирным кварталам города реактивной системой залпового огня «Ураган», Валерий стал очевидцем последствий обстрела в микрорайоне Текстильщик.

По его словам, трех человек, получивших наиболее серьезные ранения, увезли на «скорой» в больницу.

Также 10 мая украинские военные обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Обстрел начался в 9:35 мск. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022