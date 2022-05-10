Два человека погибли в результате обстрела Киевского района Донецка

Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 10 мая в Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По состоянию на 14.05 мск в результате обстрела Киевского района 10.05.2022 пострадало пять человек, один из которых ребенок 9 лет», — отметили в ведомстве.

До прибытия скорой от полученных ран скончались еще два человека.

Обломки снаряда обнаружены территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР. Строение не повреждено, пострадавших на территории больницы нет.

Также 10 мая житель Донецка рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину о пострадавших при обстреле ВСУ. Украинские военные ударили по мирным кварталам города реактивной системой залпового огня «Ураган», Валерий стал очевидцем последствий обстрела в микрорайоне Текстильщик.

По его словам, трех человек, получивших наиболее серьезные ранения, увезли на «скорой» в больницу.

Также 10 мая украинские военные обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Обстрел начался в 9:35 мск. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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