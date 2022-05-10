Жители рассказали об обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Об этом в социальных сетях во вторник, 10 мая, сообщили местные жители.

Обстрел начался в 9.35 мск. По Донецку выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

Также были обстреляны жилые дома в населенном пункте Пантелеймоновка. Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 20 минут ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и пять ракет из «Града» по Кировскому району Донецка.

Обстрел Пантелеймоновки велся в 10.00 мск. Донецк обстреляли через 20 минут.

Накануне девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Атаке в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, а также четыре мужчины и четыре женщины.

8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.

7 мая корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ. По словам ребенка, он вынужден с семьей укрываться от украинских обстрелов в подвале.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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