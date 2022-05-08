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ДНР заявила об обстреле Донецка крупнокалиберными снарядами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинские вооруженные формирования (ВФУ) совершили обстрел Петровского района Донецка крупнокалиберными снарядами. Соответствующее сообщение распространило 8 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 25:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в заявлении.

Донецкая Народная Республика регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных формирований, подчиняющихся украинским властям.

Так, 7 мая корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

4 мая в результате обстрелов электроподстанций, отвечающих за распределение энергии в городе, со стороны украинских формирований почти 30 тыс. жителей Донецка остались без электроэнергии, .

2 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Отмечалось, что сначала Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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