Прямой эфир
Мир
Байден призвал конгресс США одобрить выделение $33 млрд помощи Киеву
Мир
Два министра правительства Австрии ушли в отставку
Мир
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
В Москве состоялся салют в честь Дня Победы
Мир
США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине
Мир
Сербский режиссер Кустурица поздравил россиян и сербов с Днем Победы
Мир
США запросили заседание Совбеза ООН из-за КНДР
Мир
Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Мир
Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная
Мир
Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Сюжет:

Девять человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Почему Донецк никто не слышит?»
Специальный корреспондент «Известий» — о том, как город пережил самое массовое убийство его мирных жителей за последние восемь лет

Атаке ранее в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, а также четыре мужчины и четыре женщины.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ. По данным штаба территориальной обороны ДНР, жертвами атаки стали подросток 2006 года рождения и местная жительница.

8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.

Днем ранее корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022