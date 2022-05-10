Девять человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Атаке ранее в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, а также четыре мужчины и четыре женщины.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ. По данным штаба территориальной обороны ДНР, жертвами атаки стали подросток 2006 года рождения и местная жительница.

8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.

Днем ранее корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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