Два человека погибли в Донецке во время обстрелов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, в результате погибли два человека. Об этом 9 мая в Telegram-канале сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВСУ по улице Петровского погиб подросток 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранение на улице Замоскворечной получила женщина. Позже штаб добавил, что на улице Сивашской погибла местная жительница.

8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.

7 мая корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов стал свидетелем последствий ударов украинских «Градов» по Кировскому району Донецка. Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

4 мая семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке. Были зафиксированы прилеты шести 122-милллиметровых снарядов в микрорайоне Семашко

2 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Отмечалось, что сначала Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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