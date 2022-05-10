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Житель Донецка рассказал о пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Донецка рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину во вторник, 10 мая о пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные ударили по мирным кварталам города реактивной системой залпового огня «Ураган».

Валерий стал очевидцем последствий обстрела со стороны ВСУ в микрорайоне Текстильщик.

Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция
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Он рассказал, что видел, как после обстрела жители в крови разбегались по домам. Трех человек, получивших наиболее серьезные ранения, увезли на «скорой» в больницу.

«Мужчина-инвалид, ему ногу перебило. Быстро жгут наложили, «скорая» увезла. Также были муж с женой, в которых попали осколки. Женщине пробило руки, а мужчине в икры попало, в заднюю часть и в живот. «Скорая» приехала и повезли вытягивать осколки», — рассказал Валерий.

Утром 10 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Обстрел начался в 9:35 мск. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

Накануне девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Атаке в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших девочка-подросток 2007 года рождения, четыре мужчины и четыре женщины.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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