Удары по технике: к чему привела активность ВКС России в Донбассе

В Минобороны России 12 мая сообщили об успешных ударах по военным объектам ВСУ высокоточными боеприпасами. Поражались пункты управления, склады боеприпасов, районы сосредоточения войск. Эксперты отмечают активные действия российской авиации в Донбассе, где идет продвижение одновременно по нескольким направлениям. В частности, силы Луганской Народной республики вышли к окраинам Северодонецка. В то же время российские средства ПВО сбили в районе острова Змеиный три ракеты «Точка-У». Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки из районов боевых действий на территорию России было эвакуировано более 19 тыс. человек.

Напряжение в воздухе

За сутки ВКС России поразили высокоточными боеприпасами более 80 целей.

— За день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов , выведена из строя 41 единица военной техники, — заявил вечером 12 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации атаковали более 165 украинских целей, в том числе — радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, склад ракетно-артиллерийского вооружения у Краснопавловки в Харьковской области и хранилище топлива под Врубовкой в ЛНР.

Ракетные войска и артиллерия поразили более 800 целей. В их числе — пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Долина Харьковской области и С-300 у аэродрома Коротыч. Также им удалось уничтожить три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» у Раздолья и Славянска в ДНР.

— Сегодня даже по сообщениям украинской стороны была заметна активизация авиации в Донбассе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Подтверждают это и официальные данные российского Минобороны. ВКС нанесли более 200 ударов за сутки. Там продвижение идёт сразу по нескольким направлениям. Российские войска захватывают плацдармы на южном берегу Северского Донца. Силы ЛНР после установления контроля в Попасной, Рубежном и Воеводовке вышли на окраины Северодонецка, и продвигаются в направлении Лисичанска и Артёмовска (Бахмута).

Украинская сторона пытается нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления. После указа президента Украины Владимира Зеленского в район Славянска и Краматорска отправили части территориальной обороны из центральных и западных регионов страны . По этим перемещениям тоже работает авиация ВКС РФ. Мобилизованные украинские бойцы демонстрируют меньшую боевую подготовку и стойкость. Сразу увеличилось и количество их пленных, и количество трофеев, включая так и не использованные натовские гранатомёты и ракеты, добавил Владислав Шурыгин.

За сутки российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов. Один из них — ударный «Байрактар-ТБ2», сбитый в районе острова «Змеиный», где накануне была отражена попытка украинского десанта. Там же перехвачены в воздухе три баллистические ракеты «Точка-У». Заявлено поражение комплексами противовоздушной обороны 24 реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над Харьковской областью и ДНР.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Оружие в поликлинику

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 мая, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса на территорию Российской Федерации были эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей. Всего с начала военной операции в Россию эвакуировали 1 237 256 человек, 215 583 из которых дети.

По словам Мизинцева, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты использования объектов медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Так, в Боровском (ЛНР) в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение , а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Лисичанске в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.

— Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения. В очередной раз призываем все международные организации, и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, — подчеркнул генерал.

Начальник НЦУО заявил, что в Харьковской области неонацисты совместно с СБУ проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации войскам России и народных республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.

— Такие преступные действия киевских властей направлены на запугивание граждан Украины в попытке скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев, — заявил Михаил Мизинцев.

Надежная связь

Минобороны России 12 мая рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Колонна передового пункта управления, связь в которой организовывал младший сержант Иван Пастухов, вступила в неравный бой. В результате одного из минометных ударов по российским подразделениям радиостанция вышла из строя, а Иван получил осколочные ранения. Под плотным огнем он самостоятельно оказал себе медпомощь и восстановил радиостанцию.

Подразделения инженерно-саперного батальона подполковника Александра Никифорова проводили инженерную разведку маршрута следования. Под минометным огнем офицер вместе с подчиненными возвел через реку переправу, по которой на другой берег были переброшены наступающие подразделения.

— Продвигаясь далее вглубь обороны противника, российские инженеры обнаружили на подступах к населенному пункту, подконтрольному украинским боевикам, минное поле. Подчиненные подполковника Никифорова, используя штатные устройства разминирования, в кратчайшие сроки проделали проходы в минном поле, что позволило вести рейдовые действия группам специального назначения и преодолеть оборонительный рубеж, — заявили в Минобороны.