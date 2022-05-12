В ЛНР заявили о гибели 25 жителей в результате атак ВСУ за 12 недель

С 17 февраля по 12 мая в ЛНР погибли 25 мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом 12 мая сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Известия») за вышеуказанный период стали 75 мирных жителей, из которых 25 погибли и 50 человек получили ранения. Погиб один ребенок, четверо детей получили ранения», — указано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Отмечается, что за 12 недель зафиксировано 933 обстрела территории республики украинскими войсками, всего противник применил 9616 боеприпасов, в том числе ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (8 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1795 снарядов).

Кроме того, по данным представительства, за указанный период повреждено и разрушено 1040 домостроений в 29 населенных пунктах и 97 объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне корреспондент «Известий» сообщил, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное в ЛНР. В результате обстрела часть помещений была разрушена, информации о пострадавших нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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