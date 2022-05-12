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ВСУ обстреляли из танка гимназию в Рубежном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в среду, 11 мая, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В результате обстрела часть помещений была разрушена. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент рядом с гимназией работают саперы.

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Днем ранее, по данным нацобороны РФ, служащие ВСУ расстреляли в Харьковской области шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. По одной из версий, это было сделано, для того чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями, которых боевики держат в качестве живого щита.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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