ВСУ выпустили пять «Градов» по Докучаевску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из БМ-21 «Град» по направлению Докучаевска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило 15 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 05:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град»», — отметило представительство в Telegram-канале.

Накануне вечером сообщалось, что украинские военные обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВСУ. Всего представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

Также в субботу стало известно, что в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате удара ВСУ загорелся элеваторный комплекс. Разбитыми оказались огромные емкости для зерна, а также грузовые автомобили.

Накануне ВС РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в воздухе также сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

В тот же день в распоряжении «Известий» появилось видео с коптера, который снял удары артиллерии народной милиции ДНР по позициям ВСУ в районе Светлодарска.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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