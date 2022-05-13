Прямой эфир
Сюжет:

Артиллерийские удары ДНР по позициям ВСУ сняли с коптера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» есть видео с коптера, который снял удары артиллерии народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Светлодарска.

Ранее в этот день съемочная группа телеканала «Известия» сделала уникальные кадры с передовой на авдеевском направлении. На ролике видно, как артиллеристы ДНР завершают выход к границам республики.

На месте событий побывал корреспондент Родион Северьянов. Он отметил, что сейчас важной целью остается освобождение населенных пунктов, из которых националисты наносят удары по мирным жителям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022