Артиллерийские удары ДНР по позициям ВСУ сняли с коптера

В распоряжении «Известий» есть видео с коптера, который снял удары артиллерии народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Светлодарска.

Ранее в этот день съемочная группа телеканала «Известия» сделала уникальные кадры с передовой на авдеевском направлении. На ролике видно, как артиллеристы ДНР завершают выход к границам республики.

На месте событий побывал корреспондент Родион Северьянов. Он отметил, что сейчас важной целью остается освобождение населенных пунктов, из которых националисты наносят удары по мирным жителям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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