Корреспондент «Известий» показал кадры выхода бойцов ДНР к границам республики

Съемочная группа телеканала «Известия» сделала уникальные кадры с передовой на Авдеевском направлении. На ролике видно, как артиллеристы Донецкой Народной Республики (ДНР) завершают выход к границам республики.

На месте событий побывал корреспондент Родион Северьянов. Он отметил, что сейчас важной целью остается освобождение населенных пунктов, из которых националисты наносят удары по мирным жителям.

На видео также попал момент работы артиллерии 3-й бригады сил ДНР. Расчеты уничтожают позиции украинских боевиков с помощью максимально прицельных ударов.

Ранее в этот день сообщалось, что в ДНР погиб один мирный житель и пятеро были ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».